Stand: 30.09.2024 18:21 Uhr A 20: Anschlussstelle Neubrandenburg-Nord am Dienstag gesperrt

Auf der Autobahn 20 ist die Anschlussstelle Neubrandenburg-Nord in Richtung Lübeck am Dienstag gesperrt. Betroffen sind laut Autobahn Nordost GmbH Auf- und Abfahrt. Die Sperrung dauert von 7.00 bis 18.00 Uhr. Eine Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Altentreptow. Grund sind Instandhaltungsarbeiten an der Fahrbahn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte