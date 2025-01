Stand: 20.01.2025 15:00 Uhr 52.000 Menschen können in Neubrandenburg den Bundestag wählen

In Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sind rund 52.000 Menschen aufgerufen am 23. Februar den 21. Deutschen Bundestag zu wählen. Die Stadt hat dazu am Montag ihre Wahlbekanntmachung veröffentlicht. Danach wird das Briefwahllokal am 10. Februar öffnen. Vorausgesetzt, dass bis zu diesem Zeitpunkt alle Stimmzettel angeliefert seien, schränkte der stellvertretende Wahlleiter Lutz Burmeister ein. Er rechne mit 10.000 bis 12.000 Anträgen auf Briefwahl. Es sei geplant, die Unterlagen am 11. und 12. Februar zu versenden. Deshalb müsse für mindestens zwei Tage (10. und 11. Februar) der Bürgerservice der Stadt geschlossen werden. Das heißt, dass an diesen beiden Tagen in der Stadtverwaltung keine Anträge zum Beispiel auf Personalausweise, Reisepässe oder Führerscheine bearbeitet werden können. Burmeister empfiehlt allen Neubrandenburgern, die am 23. Februar nicht zur Wahl gehen können, zwischen dem 10. und 21. Februar im Briefwahllokal des Rathauses ihre Stimme abzugeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 20.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte