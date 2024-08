Stand: 25.08.2024 08:00 Uhr 2,45 Promille: Betrunkener Radfahrer auf B110 bei Demmin gestoppt

Auf der B110 von Eugenienberg bei Demmin in Richtung Siedenbrünzow ist in der Nacht zu Sonntag ein betrunkener Radfahrer unterwegs gewesen. Zeugen meldeten sich bei der Polizei, die den Mann gesehen hatten, wie er in Schlangenlinien auf der Bundesstraße fuhr. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 25.08.2024 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte