Stand: 17.03.2025 12:00 Uhr 2024: 300.000 Ausleihen in der Bibliothek Neubrandenburg

Der Film "Oppenheimer" und der Roman "Atlas - Die Geschichte von Pa Salt" von Lucinda Riley wurden 2024 am häufigsten in der Regionalbibliothek Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ausgeliehen. Auf Platz 1 der Hörbücher landete Hakan Nesser mit seinem Roman "Ein Fremder klopft an die Tür" und bei den Sachbüchern für Kinder war "Alles über die Feuerwehr" der Renner des Jahres. Bei den Regionalliteratur interessierte Christoph Weinerts Buch "Hans Fallada" am meisten. Rund 300.000 Mal wurden im Jahr 2024 Medien ausgeliehen. Das waren 60.000 mehr als im Jahr zuvor und fast so viele wie vor der Corona-Pandemie. Gut 12.500 neue Bücher, Filme und Zeitschriften waren im Angebot, so viele wie noch nie zuvor.

