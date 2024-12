Stand: 08.12.2024 09:21 Uhr 2. Volleyball-Bundesliga: PSV Neustrelitz verliert Landesderby

Die Zweitliga-Volleyballer des PSV Neustrelitz haben ihr letztes Heimspiel des Jahres verloren. Im Landesderby unterlagen sie in der Sporthalle der Bundespolizei dem SV Warnemünde mit 0:3. Die Neustrelitzer stehen in der Tabelle auf Rang neun, Warnemünde ist Zweiter. Die letzten beiden Partien dieses Jahres müssen die PSV-Männer auswärts bestreiten. 2025 beginnt für das Team von Trainer Stefan Meingast mit dem Heimspiel gegen den ETV Hamburg am 11. Januar. Das wird dann wieder in der Strelitzhalle sein. Der sogenannte "Volleyball-Tempel" wurde in den vergangenen 28 Monaten nach einem Wasserschaden saniert, der PSV musste in dieser Zeit in die Sporthalle der Bundespolizei umziehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 08.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte