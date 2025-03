Stand: 08.03.2025 21:43 Uhr 2. Volleyball-Bundesliga: Neustrelitz feiert Heimsieg

In der 2. Volleyball-Bundesliga sind die Männer des PSV Neustrelitz dem Klassenerhalt ein großes Stück näher gekommen. Vor 350 Zuschauern in der heimischen Strelitzhalle besiegten sie am Sonnabend den Kieler TV mit 3:0 (25:23, 25:21, 25:19). Damit bezwangen sie einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt und haben jetzt acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Bei fünf verbleibenden Saisonspielen ist das ein beruhigendes Polster. Am kommenden Sonnabend sind die PSV-Männer im Landesderby beim Tabellenführer SV Warnemünde gefordert.

