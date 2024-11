Stand: 22.11.2024 10:08 Uhr 16-jährige Schülerin bei Weltmeisterschaften im Denksport dabei

Die Schülerin Romy Hämling aus dem Internatsgymnasium "Schloss Torgelow" bei Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) tritt ab Freitag bei den Gedächtnisweltmeisterschaften in Schweden an. Die 16-Jährige hatte im November bereits zum vierten Mal in Folge die Deutschen Meisterschaften gewonnen und sich für die Weltmeisterschaften qualifiziert. Insgesamt nehmen 44 Gedächtnissportlerinnen und -sportler in Schweden teil. Zusammen mit ihrem Trainer Steffen Bütow hat sich die Schülerin in den vergangenen Wochen intensiv auf den Wettkampf vorbereitet, heißt es seitens der Schule. Der Gedächtnis-Zehnkampf endet am Sonntag. Dann steht auch fest, welche Platzierung die Schülerin belegt hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 22.11.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte