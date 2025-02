Stand: 24.02.2025 00:37 Uhr Bundestagswahl: Absolute Mehrheit für AfD in Züssow

Bei der Bundestagswahl 2025 in Züssow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gingen die meisten Zweitstimmen an die AfD. Für die AfD stimmten 51,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Sie liegt damit in Züssow deutlich vor der CDU. Für die CDU stimmten in Züssow 14,5 Prozent. Danach folgen dem vorläufigen Ergebnis zufolge das BSW mit 9,3 Prozent auf Platz drei, die Linke (9,1 Prozent) und die SPD (7,6 Prozent). In Züssow leben 1.081 Wahlberechtigte, die Wahlbeteiligung lag bei 50 Prozent. Züssow gehört zum Bundestagswahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II.

Briefwahlstimmen wertet die Landeswahlleitung bei Bundestagswahlen nicht einzeln auf Gemeindeebene aus, sondern auf Amtsebene, sie sind in diesen Zahlen darum nicht enthalten.

Gewinne und Verluste im Vergleich zu 2021

Die AfD hat damit im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 in Züssow das Ergebnis deutlich verbessert. Die Veränderung bei den Zweitstimmen beträgt 22,9 Prozentpunkte. Die SPD hat dort mit minus 14 Prozentpunkten die größten Verluste zu verzeichnen.

Zweitstimmenergebnis entscheidet über Anzahl der Direktmandate

Die Stimmen aus Züssow gehen ein in das Ergebnis des Bundestagswahlkreises Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II. Die Direktkandidaten, die in einem Wahlkreis die meisten Stimmen gewonnen haben, ziehen dennoch nicht automatisch in den Bundestag ein. Hintergrund ist die Wahlrechtsreform: Demnach entscheidet der Zweitstimmenanteil in jedem Bundesland, wie viele Sitze einer Partei zustehen. Wenn dies weniger Sitze bedeutet als Direktkandidaten gewonnen haben, ziehen diejenigen Direktkandidaten mit den wenigsten Erststimmen nicht ins Parlament ein.

