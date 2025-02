FAQ Gemeindetexte Bundestagswahl MV

Welche Ergebnisse zeigen die Gemeindeseiten aus MV zur Bundestagswahl?

Unsere Artikel fassen das Zweitstimmenergebnis in Prozent für einzelne Gemeinden zusammen. Absolute Stimmenzahlen werden nur berücksichtigt, falls auf mehrere Parteien gleiche prozentuale Anteile entfallen. Briefwahlergebnisse werden von Amts wegen nicht auf Gemeindeebene erfasst, sondern erst auf Amtsebene, sie sind darum in den Artikeln nicht enthalten.

Warum greifen die Artikel nicht auch das Erststimmenergebnis auf?

Grundlage ist die Wahlrechtsreform. Demnach ist der Anteil der Zweitstimmen die bestimmende Größe für die Anteile der Sitze im Bundestag. Diese haben indirekt auch Einfluss darauf, ob ein erfolgreicher Wahlkreisdirektkandidat überhaupt in den Bundestag einziehen kann, selbst wenn er die meisten Erststimmen im Wahlkreis erhalten hat. Das Erststimmenergebnis ist aber über die eingebundene Landkarte in jedem Artikel für jede Gemeinde abrufbar.

Zweitstimmen wiederum geben einen Eindruck über die grundlegende politische Stimmung in der jeweiligen Region.

Was ist die Grundlage für die Ergebnis-Artikel in Mecklenburg-Vorpommern?

Die Artikel basieren auf den Daten der Landeswahlleitung Mecklenburg-Vorpommern zu den Bundestagswahlen 2025 und 2021. Diese Daten liegen frei verfügbar auf der Internetseite der Landeswahlleitung. Die Artikel gehen online, nachdem in einer Gemeinde alle Stimmbezirke vollständig ausgezählt wurden und somit für diesen Bereich ein vorläufiges Endergebnis vorliegt.

Wie entstehen die Artikel?

Auf Basis der Daten der Landeswahlleitung erstellt ein vom NDR entwickeltes Script Texte. Dafür hat die Redaktion Textbausteine entworfen. Diese Textbausteine übernehmen die Informationen für Text, Überschriften und Grafik aus den Daten der Landeswahlleitung – und binden die zutreffenden Informationen aus den Rohdaten ein.

Wie ist das System aufgebaut, das die Artikel erstellt?

Vereinfacht ausgedrückt ist es ein System aus Datenbank-Abfragen, „Wenn-dies-dann-das“-Abläufen, ergänzt durch eigene Berechnungen. Das beeinflusst und steuert vor allem Formulierungen zu Abständen und Vorsprüngen.

Welcher Grenzwert liegt für die Formulierung „knapper Vorsprung“ zugrunde?

Die Redaktion des NDR MV hat für diese Berichterstattung festgelegt, dass ein Vorsprung als knapp gilt, wenn der Unterschied kleiner als zwei Prozentpunkte ist.

Welcher Grenzwert liegt für die Formulierung „deutlicher Vorsprung“ zugrunde?

Die Redaktion des NDR MV hat für diese Berichterstattung festgelegt, dass ein Vorsprung als deutlich gilt, wenn der Unterschied größer als zehn Prozentpunkte ist.

Wurde bei der Erstellung der Artikel Systeme mit „Künstlicher Intelligenz“ eingesetzt?

Nein, bei den Texten mit den Gemeindeergebnissen wurden keine Systeme eingesetzt, die mit „Großen Sprachmodellen“ arbeiten (Large Language Models, LLM). Diese gelten gemeinhin als Grundlage für die Produktion durch eine „künstliche Intelligenz“.

Werden die Artikel aktualisiert, sobald das endgültige amtliche Endergebnis vorliegt?

Nein, die Artikel mit den Zweitstimmenergebnissen der Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern bleiben auf dem Stand des vorläufigen Ergebnisses, das in den allermeisten Fällen am Abend des 23. Februars oder spätestens am 24. Februar vorliegen dürfte.

Inwieweit wurden die Artikel vor Veröffentlichung überprüft?

Eine Überprüfung jedes einzelnen Artikels findet nicht statt, gleichwohl prüft unsere Redaktion stichprobenartig mehrere Artikel. Grundlage für dieses Projekt war zudem ein umfangreicher Probelauf mit Testdaten aus vergangenen Wahlen, bei denen zahlreiche Szenarien und Konstellationen getestet wurden. Die Erkenntnisse daraus wurden in das System übernommen.

Warum werden die Artikel nicht durch die Redaktion allein erstellt?

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 800 Gemeinden. Der personelle Aufwand (und damit auch der finanzielle Aufwand) wäre nicht vertretbar, diese Artikel von Hand zu erstellen.

Warum werden diese Artikel überhaupt erstellt?

Basis für diese Entscheidung war eine Erkenntnis der Kommunalwahl 2024 in Mecklenburg-Vorpommern. Damals gab es sehr viele Suchanfragen führten zu regionalen Wahlergebnissen.

Warum gibt es diese Artikel mit Wahlergebnissen aus Gemeinden nur für Mecklenburg-Vorpommern?

Die Vorbereitung dieses Datenprojektes ist sehr umfangreich. Da Ablauf und Umfang bisher noch nie live getestet werden konnten, ist das Projekt auf Mecklenburg-Vorpommern beschränkt. Das Landesfunkhaus MV hat dieses Vorhaben initiiert. ndr.de testet mit diesem Pilotprojekt nun auch, ob sich der Aufwand zukünftig bei weiteren Wahlen lohnen kann.

