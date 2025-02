Das war die Bundestagswahl in MV: AfD gewinnt alle Wahlkreise Stand: 24.02.2025 00:50 Uhr Die Union geht aus der Bundestagswahl 2025 als Sieger hervor, die SPD rutscht ab. In Mecklenburg-Vorpommern wird erstmals bei einer Bundestagswahl die AfD stärkste Kraft. Hier zum Nachlesen das Liveblog vom Wahlabend mit allen wichtigen Nachrichten, Ergebnissen und Reaktionen.

Die aktuelle Hochrechnung: Der Wahlmonitor zur Bundestagswahl 2025

Bilanz des Wahlabends: SPD verliert deutlich - AfD triumphiert

Wir beenden an dieser Stelle die Live-Berichterstattung im Liveticker und wünschen Ihnen eine gute Nacht.

Zwischenergebnis: So hat MV gewählt

Bei der Bundestagswahl 2025 ist in Mecklenburg-Vorpommern die AfD vor der CDU als Sieger hervorgegangen. Die AfD kam laut den vorläufigen Ergebnissen der Landeswahlleitung auf 35,0 Prozent der Stimmen, die CDU erreichte einen Stimmenanteil von 17,8 Prozent. Zusammen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) konnte die AfD im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 deutliche Stimmenanteile hinzugewinnen. Die AfD verdoppelte nahezu ihr 18,0-Prozent-Ergebnis. Das BSW erreichte aus dem Stand 10,5 Prozent. Die CDU konnte ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 2021 lediglich um 0,4 Prozentpunkte verbessern. Die Linke kam dank ihres zuletzt positiven Bundestrends in Mecklenburg-Vorpommern auf 12,1 Prozent - ein Prozentpunkt mehr als 2021.

AfD auch in der größten Stadt des Landes vorn

Bei der Bundestagswahl 2025 in Rostock gingen die meisten Zweitstimmen an die AfD. Für die AfD stimmten 23,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Sie liegt damit in Rostock vor der Linken. Für die Linke stimmten in Rostock 19,5 Prozent. Danach folgen dem vorläufigen Ergebnis zufolge die CDU mit 15,4 Prozent auf Platz drei, die SPD (14,7 Prozent) und die Grünen (10,1 Prozent). In Rostock leben 165.590 Wahlberechtigte, die Wahlbeteiligung lag bei 79 Prozent.

AfD gewinnt Wahlkreis 12: Holm vor Monstadt

Leif-Erik Holm von der AfD hat den Wahlkreis 12 Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I gewonnen. Holm holte nach Auszählung von 344 von 345 Wahlkreisen 35,9 Prozent der Erststimmen. Ob das für einen direkten Einzug in den Bundestag reichen wird, hängt vom amtlichen Endergebnis ab. Dietrich Monstadt von der CDU kam demnach mit 20,9 Prozent auf den zweiten Platz im Wahlkreis, gefolgt von Reem Alabali-Radovan von der SPD (20,1 Prozent) und Ina Latendorf von der Linken (12,7 Prozent).

AfD gewinnt Wahlkreis 15: Seifert vor Günther

Dario Seifert von der AfD hat den Wahlkreis 15 Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I gewonnen. Er holte 37,3 Prozent der Erststimmen. Ob das für einen direkten Einzug in den Bundestag reichen wird, hängt vom amtlichen Endergebnis ab. Georg Günther von der CDU kam mit 21,2 Prozent auf den zweiten Platz im Wahlkreis, gefolgt von Anna Kassautzki von der SPD (14,6 Prozent) und Hennis Herbst von der Linken (13,3 Prozent).

AfD gewinnt Wahlkreis 14: Burmeister vor Bartsch

Steffi Burmeister von der AfD hat den Wahlkreis 14 Rostock – Landkreis Rostock II gewonnen. Sie holte 26,8 Prozent der Erststimmen. Ob das für einen direkten Einzug in den Bundestag reichen wird, hängt vom amtlichen Endergebnis ab. Dietmar Bartsch von der Linken holt mit 25,6 Prozent den zweiten Platz im Wahlkreis, gefolgt von Michael Ebert von der CDU (19,4 Prozent) und Katrin Zschau von der SPD (16,9 Prozent).

So haben Schwerin und Greifswald gewählt

Während in der größten Stadt des Landes - in Rostock - noch gezählt wird, steht nun fest, wie die Landeshauptstadt und die Hansestadt Greifswald zur vorgezogenen Bundestagswahl abgestimmt haben. In Schwerin liegt die AfD demnach mit 27,1 Prozent vorn, gefolgt von der CDU mit 18,2 und der SPD mit 16,3 Prozent. In Greifswald liegt die AfD mit 25,4 Prozent vor der Linken, die mit 17,9 Prozent die zweitstärkste Kraft ist. Die CDU landet in Greifswald mit 16,4 Prozent mit dem dritten Platz.

Zusammenfassung des Wahlabends aus MV-Sicht - der aktuelle Stand

VIDEO: MV Live zur Bundestagswahl: Das ist der aktuelle Stand (10 Min)

Fast alle Gemeinden in MV ausgezählt - AfD triumphiert

Der Triumph der Landes-AfD bei der Bundestagswahl hat die übrigen Parteien alarmiert. Die Rechtsaußen-Partei liegt mit Abstand vorn und holt in Mecklenburg-Vorpommern alle sechs Wahlkreise. Ministerpräsidentin Schwesig macht eine klare Ansage.

Neue Regierung bis Ostern

Merz kündigte am Wahlabend eine zügige Regierungsbildung an. Bis spätestens Ostern will er mit einer Regierungsbildung fertig sein. Reden wolle Merz mit allen "Parteien der demokratischen Mitte". Führende SPD-Vertreter zeigten sich offen für Koalitionsgespräche mit der Union. Eine schwarz-rote Mehrheit im neuen Bundestag hinge aber von den Wahlergebnissen der kleinen Parteien ab.

AfD gewinnt Wahlkreis 13 - Einzug in den Bundestag hängt vom amtlichen Ergebnis ab

Christoph Grimm von der AfD hat den Wahlkreis 13 Ludwigslust-Parchim II - Nordwestmecklenburg II - Landkreis Rostock I gewonnen. Er holte 36,9 Prozent der Erststimmen. Ob das für einen direkten Einzug in den Bundestag reichen wird, hängt vom amtlichen Endergebnis ab. Frank Junge von der SPD holt mit 21,5 Prozent den zweiten Platz im Wahlkreis, gefolgt von Simone Borchardt von der CDU (20,4 Prozent) und Horst Krumpen von der Linken (11,2 Prozent).

AfD gewinnt Direktmandat im Wahlkreis 17

Ulrike Schielke-Ziesing von der AfD wird direkt in den Bundestag einziehen. Sie hat den Wahlkreis 17 Mecklenburgische Seenplatte II - Landkreis Rostock II mit 41,1 Prozent gewonnen. Johannes Arlt von der SPD holt 19,6 Prozent der Erststimmen, gefolgt von Stephan Bunge von der CDU (19,4 Prozent) und Niklas Hehenkamp von der Linken (10,7 Prozent).

Lindner zieht sich aus der Politik zurück

Wie angekündigt, zieht sich Christian Lindner nach der Wahlniederlage für die FDP aus der aktiven Politik zurück. Bei "X" schrieb der FDP-Chef "Die Bundestagswahl brachte eine Niederlage für die FDP, aber hoffentlich einen Neuanfang für Deutschland. Dafür hatte ich gekämpft. Nun scheide ich aus der aktiven Politik aus."

AfD gewinnt Wahlkreis 16 - Komning klar vor Amthor

Die AfD hat den Wahlkreis 16 Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern Greifswald II gewonnen. Enrico Komning von der AfD holt die meisten Erststimmen (45,2 Prozent) und wird direkt in den Bundestag einziehen. Der CDU-Landesgeneralsekretär Philipp Amthor landet abgeschlagen auf Platz zwei (19,9 Prozent) gefolgt von Erik von Malottki von der SPD (13,8 Prozent) und Inèz Amina Kanew von der Linken( 10,8 Prozent).

NATO-Generalsekretär gratuliert Merz

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat CDU-Chef Friedrich Merz zum Sieg bei der Bundestagswahl gratuliert. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Merz "in diesem für unsere gemeinsame Sicherheit entscheidenden Moment", erklärte Rutte im Onlinedienst "X". Es sei "entscheidend", dass Europa seine Verteidigungsausgaben erhöhe, "und Ihre Führung wird dabei der Schlüssel sein", so der Generalsekretär des Verteidigungsbündnisses.

Gysi: Werde wohl Alterspräsident des neuen Bundestages

Der Linken-Politiker Gregor Gysi geht nach den ersten vorläufigen Ergebnissen zur Bundestagswahl davon aus, dass er künftig der dienstälteste Bundestagsabgeordnete sein wird. Er werde "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tatsächlich der Alterspräsident des neuen Bundestags" sein, sagte Gysi auf der Wahlparty der Linken in Berlin.

Der Zwischenstand in MV um 21.30 Uhr

VIDEO: MV Live zur Bundestagswahl: Das ist der aktuelle Zwischenstand (10 Min)

Rund 300 Gemeinden in MV ausgezählt

Gut 300 Gemeinden haben schon alle Stimmen ausgezählt, im überwiegenden Teil aller bisher erfassten Gemeinden in MV liegt die AfD vor oder sogar deutlich vorn. In drei Gemeinden hat die CDU die meisten Stimmen bekommen, in Grieben, in Pingelshagen und in Thandorf. Der bisher einzige Ort, in dem die SPD die meisten Zweitstimmen bekommen hat ist Kieve.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es gut 800 Gemeinden. Die Übersicht über alle bereits ausgezählten Gemeinden nach Wahlkreisen, Landkreisen und nach Parteien gibt es auf dieser Seite:

Ehemaliger Merkel-Wahlkreis geht wohl an die AfD

Den ehemaligen Wahlkreis von CDU-Altkanzlerin Angela Merkel, Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I, wird wohl die AfD gewinnen. Dario Seifert von der AfD liegt nach Auszählung von 304 der 343 Wahlbezirke bei den Erststimmen deutlich vorn. In dem Zwischenergebnis kommt er auf 38,8 Prozent, gefolgt von Georg Günther von der CDU mit 20,7 Prozent. Anna Kassautzki von der SPD, die den Wahlkreis bei der Bundestagswahl 2021 noch direkt gewonnen hatte, kommt auf 14,2 Prozent der Stimmen.

Lindner: Rückzug bei verfehltem Bundestags-Einzug

FDP-Chef Christian Lindner hat seinen Rückzug angekündigt, falls seine Partei den Einzug in den Bundestag verpasst. Lindner sagte bei ARD und ZDF, wenn die FDP aus dem Bundestag ausscheide, sei es völlig klar, dass er dann auch aus der Politik ausscheide.

Schwesig will Regierungschefin in MV bleiben

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin (SPD) hat ihre Partei aufgefordert, sich programmatisch und personell neu aufzustellen, der Generationswechsel müsse "noch stärker" eingeleitet werden. Für sich selbst lehnte sie eine Rolle auf Bundesebene ab, sie wolle Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern bleiben. Sie sei sicher, so Schwesig, dass die SPD genügend starke Frauen für Führungspositionen habe. Allerdings werde sie sich in Koalitionsgespräche einbringen, sofern die SPD überhaupt daran teilnimmt.

Landesbischöfin lobt hohe Wahlbeteiligung

Die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, stellte die hohe Wahlbeteiligung heraus. "Sie ist ein ermutigendes Zeichen für eine lebendige Demokratie. Dafür bin ich ausgesprochen dankbar." Mit Sorge sehe sie jedoch, "dass in Teilen unseres Kirchengebietes auch Kandidatinnen und Kandidaten direkt in den Bundestag gewählt wurden, deren Äußerungen und Positionen unsere Gesellschaft spalten und Menschen ausgrenzen."

Spannendes Duell: Bartsch liegt im Wahlkreis vorn

Im Wahlkreis 14 Rostock - Landkreis Rostock II zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Kandidat der Linken, Dietmar Bartsch, und der Kandidatin der AfD, Steffi Burmeister, ab. Bartsch führt nach Auszählung von 207 der 266 Wahlbezirke mit 26,7 Prozent. Burmeister kommt bei diesem Zwischenergebnis auf 26,2 Prozent.

Zwischenergebnis: Enrico Komning von der AfD gewinnt wohl Wahlkreis

Im Wahlkreis 16 Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II - zeichnet sich ein Sieg des AfD-Kandidaten Enrico Komning ab. Nach der Auszählung von 341 der 378 Wahlbezirken liegt er mit 47,4 Prozent deutlich vor Philipp Amthor von der CDU (19 Prozent), Erik von Malottki von der SPD (13,2) und Amina Inèz Kanew von den Linken (10,6 Prozent).

Zwischenergebnis: AfD in MV stärkste Kraft

Nach der Auszählung von gut drei Vierteln der Wahlbezirke zeichnet sich ab, dass die AfD als klarer Gewinner der Bundestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hervorgeht. Nach Auszählung von 1.541 von 1.986 Wahlbezirken entfallen auf die AfD 37,3 Prozent der Stimmen. Die CDU kommt demnach auf 17 Prozent. SPD und Linke erreichen jeweils 11,9 Prozent. Die Grünen stehen bei 5 Prozent, die FDP bei 3,1 Prozent.

Pistorius: "Katastrophales Ergebnis" für die SPD

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sprach von einem "niederschmetternden, katastrophalen Ergebnis" für die SPD. "Da gibt es nichts daran zu beschönigen", so Pistorius in der ARD. Es sei nun an der Union und ihrem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz (CDU), "den Regierungsauftrag umzusetzen". Die SPD sei "gesprächsbereit", ergänzte er. Zur Zukunft von SPD-Parteiführung und Bundeskanzler Olaf Scholz wollte sich Pistorius nicht äußern. Es sei nicht der Moment, um "über Personal in der eigenen Partei zu spekulieren."

Amthor: Merz' "politische Klarheit" bei Migration war wichtig

Der Spitzenkandidat und Generalsekretär der CDU in MV, Philipp Amthor, zeigte sich zufrieden und hofft trotzdem noch auf ein bundesweites Ergebnis von 30 Prozent oder mehr. Die Tatsache aber, dass die Union den Regierungsbildungsauftrag bekomme und Friedrich Merz nächster deutscher Bundeskanzler werde, sei positiv zu bewerten, so Amthor. Kritik am Kommunikationskurs Friedrich Merz‘ wies er zurück. Die "politische Klarheit" sei gerade beim Thema Migrationspolitik wichtig gewesen, dieser Kurs werde auch das politische Handeln der Union prägen.

SPD-Chef Klingbeil kündigt personelle Neuaufstellung an

SPD-Chef Lars Klingbeil hat einen personellen Neustart seiner Partei angekündigt. "Dieses Ergebnis wird Umbrüche erfordern in der SPD", sagte er auf dem Wahlabend im Willy-Brandt-Haus. Nötig sei nicht nur eine organisatorische und programmatische Neuaufstellung, sondern "auch, dass wir uns personell anders aufstellen". Er sprach von einem Generationswechsel in der SPD, der eingeleitet werden müsse.

SPD in Kieve knapp vorn

Die SPD ist bei der Bundestagswahl neue stärkste Kraft in Kieve (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). 2021 lag sie mit 22,7 Prozent der Zweitstimmen auf Platz 2. Bei der letzten Bundestagswahl hatten die Grünen hier die meisten Stimmen bekommen (24 Prozent), das ist eine Veränderung von minus 10 Prozentpunkten. Auf Gemeindeebene können zum jetzigen Zeitpunkt nur direkt im Wahllokal abgegebene Stimmen abgebildet werden, Briefwahl-Ergebnisse sind auf Gemeindeebene noch nicht ins Ergebnis eingeflossen.

Zentralrat der Juden: Erschrocken über Wahlerfolg der AfD

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat sich "erschrocken" über das Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl gezeigt. "Es muss uns alle umtreiben, dass ein Fünftel der deutschen Wähler einer mindestens in Teilen rechtsextremistischen Partei ihre Stimme gibt", sagte Schuster der "Welt". Die AfD sei eine Partei, die "sprachlich und ideologisch offen Verbindungen zum Rechtsradikalismus und Neonazismus" suche, so Schuster.

FDP-Landeschef Domke: FDP bereit, über Schuldenbremse zu diskutieren

FDP-Landeschef René Domke hätte sich ein deutlicheres Ergebnis gewünscht. Noch ist nicht klar, ob es die FDP in den neuen Bundestag schafft. Davon hängen aber mögliche Koalitionen ab. Die Frage, ob die FDP auf Christian Lindner verzichten würde, wenn es der SPD einen möglichen Einstieg in eine sogenannte Deutschland-Koalition erleichtern würde, lässt Domke im NDR Interview unbeantwortet. Über Themen müsse gesprochen werden, nicht über Personalien. Über eine Reform der Schuldenbremse könne man laut Domke aber diskutieren. Die Schuldenbremse "zu schleifen", werde es mit der FDP aber nicht geben.

CSU-Chef Söder hält Wechsel für möglich

CSU-Chef Markus Söder hält einen "Richtungswechsel" in einer unionsgeführten Regierung für möglich. Er spricht sich für eine Regierungsbildung mit der SPD aus. Eine Koalition mit den Grünen lehnt er weiterhin klar ab. "Relativ klar ist aber, es geht ohne die Grünen."

Erste Gemeinde in MV ist ausgezählt

Die erste Gemeinde ist ausgezählt. In Borrentin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat die AfD mit 53,6 Prozent der Zweitstimmen die absolute Mehrheit geholt. Das ist ein Plus von 19,5 Prozentpunkten. ndr.de/mv bereitet die Ergebnisse aus allen Gemeinden als kurze Texte mit Grafiken auf. Sie finden diese dann auf den Übersichtsseiten der Wahlkreise.

Olaf Scholz übernimmt Verantwortung für das Wahlergebnis

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Niederlage für die SPD eingeräumt. "Das ist ein bitteres Wahlergebnis für die sozialdemokratische Partei, das ist auch eine Wahlniederlage". Er übernehme die Verantwortung für das schlechte Abschneiden seiner Partei. Mit dem schwachen Abschneiden der SPD werde er sich niemals abfinden, sagte Scholz vor SPD-Anhängern.

Merz will handlungsfähige Regierung bilden

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz will so schnell wie möglich eine handlungsfähige Bundesregierung bilden. Die Union habe die Bundestagswahl gewonnen, sagte Merz in Berlin. "Ich weiß um die Verantwortung." Merz sagte weiter, dass es nicht einfach werden werde. Deutschland könne sich aber keine langatmige Regierungsbildung leisten.

Sahra Wagenknecht (BSW): Nichteinzug wäre nicht "Ende des BSW"

Sahra Wagenknecht, Gründerin und Vorsitzende des nach ihr benannten BSW, sagte vor ihren Anhängern in Berlin, falls das BSW nicht in den Bundestag komme, "ist es eine Niederlage, aber es ist nicht das Ende des BSW".

Linken-Chef van Aken: "Strategie ist aufgegangen"

Der Vorsitzende der Partei Die Linke, Jan van Aken, spricht von einem großartigen Erfolg. "Wir sind als Underdog gestartet und stehen nun stärker da als vorher." Van Aken sagte, die Strategie der Partei, "an der Seite der Menschen für die Themen zu kämpfen, die sie wirklich bewegen", sei aufgegangen.

Schwesig: SPD wird sich neu aufstellen müssen

Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat die Wahlschlappe ihrer Partei eingeräumt. "Es ist eine schwere Wahlniederlage mit Ansage", sagte sie. "Die SPD hat nicht in den letzten zwei Wochen verloren, sondern in den letzten zwei Jahren." Der Dauerstreit in der Ampel habe Olaf Scholz und der SPD massiv geschadet, so Schwesig. Für die Zukunft werde sich die SPD neu aufstellen müssen. Auch Reem Alabali-Radovan sprach von einer "bitteren Wahlniederlage für die SPD" und ihrer Enttäuschung darüber, dass die SPD mit den Themen bei Wähler das Vertrauen nicht zurückgewinnen konnten.

Bundesweit hohe Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl lag laut infratest dimap bei rund 83 Prozent. So hoch war sie seit 1987 nicht mehr.

Robert Habeck (Grüne): "Bereit, Verantwortung zu übernehmen"

Die Grünen sind nach Worten ihres Kanzlerkandidaten Robert Habeck für eine Regierungsbeteiligung bereit. "Wir sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen", sagte Habeck auf der Wahlparty seiner Partei in Berlin. "Jetzt steht Deutschland vor einer schwierigen Regierungsbildung. Die muss jetzt schnell und erfolgreich abgeschlossen werden. Der Regierungsauftrag ist bei Friedrich Merz und der Union."

CDU-Generalsekretär Linnemann: "Der neue Bundeskanzler wird Friedrich Merz heißen"

CDU-Generalsekretär Linnemann hat in der ARD einen Politikwechsel versprochen. Es sei wichtig, dass Deutschland mit Zuversicht nach vorn schaue. Der neue Bundeskanzler werde Friedrich Merz heißen. Mit wem zuerst über eine mögliche Regierungsbildung gesprochen werde, ließ er offen. Wichtig sei eine stabile Regierung.

Daniel Peters (CDU): "Guter Tag für die Union in Deutschland"

Der CDU-Landesvorsitzende Daniel Peters sprach von einem "guten Tag für die Union und für Deutschland". Friedrich Merz habe die CDU wieder nach vorne gebracht. "Egal wer jetzt mit uns koalieren will, der muss sich nach uns richten", so Peters, "denn wir sind mit Abstand die stärkste Kraft geworden". Linke Politik sei klar abgewählt worden, so Peters in der NDR MV Wahllounge.

VIDEO: Bundestagswahl 2025: Daniel Peters im Interview (1 Min)

Weidel bietet Union Koalitionsverhandlungen an

AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel spricht von einem "historischen Erfolg" ihrer Partei. Die AfD hat laut erster Hochrechnung 19,6 Prozent erreicht. "Wir sind offen für Koalitionsverhandlungen mit der CDU", sagte Weidel in der ARD. Ansonsten sei kein Politikwechsel in Deutschland möglich.

Freude auf CDU-Wahlparty: "Linke Politik abgewählt"

Beim Wahlsieger CDU/CSU war die Stimmung bei der Wahlparty der Partei in MV fast ausgelassen. Aber auch hier stellte sich schnell die Frage nach den Koalitionspartnern. Für den Landesvorsitzenden Daniel Peters ist klar: Wer mit der CDU koalieren will, müsse sich unterordnen. Die Union sei fast so stark wie SPD und Grüne zusammen. Deren "linke Politik" sei klar abgewählt worden, jetzt gebe die Union den Takt bei Themen wie Migration und Wirtschaft an, so Peters im NDR Interview.

VIDEO: MV Live zur Bundestagswahl: Stimmung auf den Wahlpartys im Land (15 Min)

SPD-Wahlparty: Verhaltene Stimmung

Auf der Wahlparty der SPD in MV herrschte nach der Prognose verhaltene Stimmung. Es zeige sich, was die Umfragen angedeutet haben, die SPD scheitert mit Ansage. Nun wenden sich die Blicke Richtung mögliche Koalitionspartner. Für viele SPD-Mitglieder in Schwerin wäre es bitter, wenn die FDP eine Rolle spielen würde, so die Einschätzung unserer Reporterin vor Ort.

Jubel bei der Linken in Rostock

Bei der Linken in Rostock war Jubelstimmung angesagt. Sie sind sicher im Bundestag, die Aktion "Silberlocke" um Diemar Bartsch habe wohl Wirkung gezeigt. Jetzt gelte es für Bartsch nur noch, das Direktmandat zu holen, so die Einschätzung unserer Reporterin auf der Wahlparty.

AfD-Landeschef Holm: Gefeiert wird später

Nur die AfD verzichtet in MV auf eine Wahlparty. Gefeiert werde später, so Leif-Erik Holm im NDR Interview. Seine Partei freue sich, mit verdoppelter Stärke in den Bundestag zu ziehen. Wohl als Oppositionsführer. Bedenken über die politische Ausrichtung der Partei wendet Holm ab. Die AfD sei eine vollständig demokratische Partei und von den Bürgern gewünscht. Darüber solle die Union nachdenken.

Reaktionen auf erste Prognose: Linke sieht Wahlkampf bestätigt, BSW und FDP zittern um Einzug

Die Prognose zur Bundestagswahl ist für Politikexperte, Jochen Müller, die erwartete Mischung, die die Umfragen erwarten ließen. Nun sei es spannend, wer koalieren wird. Für Hennis Herbst von der Linken zeigt sich in der Prognose, der Wahlkampf der Parteien nah am Menschen. Die hätte man erreicht - auch indem die Linke dem Rechtsruck entgegengetreten sei, so Herbst. Für Friedrich Straetmanns vom BSW haben sich die Erwartungen nicht erfüllt. In der Prognose schafft es die Partei nicht über 5 Prozent. Eine Ursache sieht er auch im frühen Wahltermin, der der Partei im Aufbau nicht entgegen gekommen sei. René Domke von der FDP hat noch Hoffnung auf die nötigen 5 Prozent. Einen Bundestag ohne die FDP wolle er sich nicht vorstellen. Die FDP sei aber auch nach dem Ende der Ampel offen für Gespräche mit den Ampel-Parteien, um die Probleme des Landes zu lösen.

Grüne MV: Miteinander reden, um stabile Regierung bilden zu können

Die Spitzenkandidatin der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern, Claudia Müller, hat in einer ersten Reaktion auf das prognostizierte Wahlergebnis eingeräumt. dass sich niemand "so wahnsinnig" darüber freue. Es gehe nun darum, nach dem heftigen Wahlkampf "von den Bäumen herunterzukommen" und miteinander zu reden, um eine stabile Regierung bilden zu können. Das Ergebnis der Grünen sei besser ausgefallen, als vor einigen Wochen zu erwarten war. Das habe die Partei auch Robert Habeck zu verdanken.

Nikolas Kramer (AfD): Besseres Ergebnis erhofft

Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns, Nikolaus Kramer, hatte sich ein besseres Ergebnis für seine Partei erhofft, wie er dem NDR sagte. Mit mindestens 22 bis 23 Prozent hätte die AfD im Bundestag Untersuchungsausschüsse einsetzen können, die sie bereits geplant habe. Er forderte Wahlsieger Friedrich Merz (CDU) auf, "die Brandmauer sein zu lassen" und sich mit der AfD an einen Tisch zu setzen.

Leif-Erik Holm (AfD) zur 18-Prognose: Sieht sich in der Oppositionsführer-Rolle

Leif-Erik-Holm sprach nach der 18-Uhr-Prognose von einem "tollen Erfolg". Er sehe sich in der Oppositionsführer-Rolle, die er gerne annehme, sei aber auch zu Koalitionsgesprächen bereit, so Holm in der NDR MV Wahllounge.

Vorpommern: Papierknappheit und selbsternannte Wahlbeobachter

Nach NDR Informationen kam es in einigen Gemeinden zu Problemen oder Besonderheiten in dem Wahlämtern. Demnach ist sei einigen Gemeinden das Papier knapp geworden. In Züssow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mussten besipielsweise zwischenzeitlich Wahlzettel von Dorf zu Dorf gefahren werden. Zudem sollen sich vermehrt selbsternannte "Wahlbeobachter" angemeldet haben, vor allem von der AfD - so etwa in Altenpleen. Insgesamt sprechen die Wahlämter in Vorpommern von einer sehr hohen Wahlbeteiligung, mitunter über 80 Prozent. Das deckt sich mit dem bundesweiten Trend.

Die 18-Uhr-Prognose: Union deutlich vorn, SPD rutscht ab

Die Union ist laut Prognose zur Bundestagswahl 2025 mit deutlichem Vorsprung Gewinnerin der vorgezogenen Bundestagswahl: Sie kommt demnach auf 29,0 Prozent. Dahinter liegt die AfD mit 19,5 Prozent. Fast zehn Prozentpunkte büßt die SPD laut Prognose ein und landet bei 16,0 Prozent. Die Grünen verlieren leicht und kommen auf 13,5 Prozent. Die Linke gewinnt 3,6 Prozentpunkte hinzu und erreicht 8,5 Prozent. Die FDP muss mit 4,9 Prozent um den Wiedereinzug ins Parlament bangen, ebenso das BSW, das bei der ersten Teilnahme an einer Bundestagswahl laut Prognose auf 4,7 Prozent kommt.

VIDEO: MV Live zur Bundestagswahl: Reaktionen der Parteien in MV zur Prognose (18 Min)

MV Live zur Bundestagswahl: Spannung vor der 18-Uhr-Prognose

Kurz vor Schließung der Wahllokale und damit vor der Prognose zur Bundestagswahl 2025 erwartet Politikwissenschaftler Jochen Müller von der Universität Greifswald deutliche Verschiebungen gegenüber dem Wahlergebnis der Bundestagswahl 2021. So viel ist für Müller klar, es werde keine eindeutige Mehrheit geben. Parteien, die sich im Wahlkampf bisweilen auch mit Bösartigkeit begegnet sind, müssten zueinander und inhaltliche Überschneidungen finden. Spannend werd außerdem, ob FDP, BWS und Linke den Einzug schaffen.

VIDEO: MV Live zur Bundestagswahl: Spannung vor der 18-Uhr-Prognose (5 Min)

Uckermark: Rund ein Drittel der Wahlbeteiligten in Strasburg hatte bis Mittags gewählt

Auch im Rathaus der uckermärkischen Stadt Strasburg haben die Menschen ihr Stimmen abgegeben. Laut Wahlleiterin Jana Witthuhn hatten bis zur Mittagszeit bereits 30 Prozent der Wahlberechtigten ihr Wahlrecht wahrgenommen.

VIDEO: Bundestagswahl 2025: Eindrücke aus Strasburg zur Bundestagswahl (1 Min)

Rostock: Ein Großteil der Wahlberechtigten nutzte die Briefwahl

Nach einem eher ruhigen Vormittag kommen seit der Mittagszeit immer mehr Menschen zu den Wahllokalen in der Grundschule am Alten Markt, um ihre Stimme abzugeben, berichten NDR Reporter. Mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten haben dort ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben.

VIDEO: Bundestagswahl 2025: Vor Ort in Rostock (1 Min)

NDR Nordmagazin ab 19.30 Uhr live aus der Wahllounge in Schwerin

Das Nordmagazin im NDR Fernsehen sendet um 19.30 Uhr live aus der Wahllounge im NDR Landesfunkhaus in Schwerin. In der Wahllounge treffen sich Politikerinnen und Politiker, Politikwissenschaftler und Reporterinnen und Reporter. Viele Eindrücke vom Wahlabend gibt es auch auf dem Instagram-Kanal von NDR MV.

14 Uhr: 41,7 Prozent Wahlbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern

Die Landeswahlleitung Mecklenburg-Vorpommern hat am frühen Nachmittag die ersten vorläufigen Zahlen zur Wahlbeteiligung im Land bekanntgegeben, demnach hatten bis 14 Uhr 41,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind 9,2 Prozentpunkte mehr als zur letzten Bundestagswahl 2021. Die höchste Beteiligung hat heute der Wahlkreis Nr. 13 mit 43,4 Prozent. Die geringste Wahlbeteiligung weist aktuell der Wahlkreis Nr. 14 mit 39,9 Prozent auf. Für die Bundestagswahl sind die 1.650 Wahllokale noch bis 18 Uhr geöffnet.

Eindrücke zur Bundestagswahl aus Plate bei Schwerin

Am Tag der Bundestagswahl ist der NDR MV im Land unterwegs, im Wahllokal der Naturgrundschule in Plate berichten die Wahlhelfer von einer guten Stimmung.

VIDEO: Bundestagswahl 2025: Eindrücke aus Plate bei Schwerin (1 Min)

Erste Eindrücke zur Bundestagswahl aus Grimmen

Die Reporter von NDR MV sind am Tag der Bundestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs und fangen die Stimmung vor den Wahllokal bei uns im Land ein - wie hier in Grimmen vor der Wander Schule.

VIDEO: Grimmen: Vor dem Wahllokal der Wander Schule (1 Min)

Bislang 16 Abgeordnete aus MV im Bundestag

Bei der Wahl 2021 hatte die SPD mit 29,1 Prozent den größten Stimmanteil in MV erzielt und auch alle sechs Direktmandate gewonnen. Danach folgten AfD, CDU, Linke, FDP und Grüne. Die sechs Parteien stellten zusammen bislang 16 Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern.

Altersspanne von 61 Jahren bei Kandidaten

Die jüngste Person, die sich um ein Mandat bewirbt, ist laut Landeswahlleitung 20 Jahre alt. Die älteste Person ist 81 Jahre alt.

Mehr Männer als Frauen treten an

Zur Bundestagswahl treten in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 110 Kandidatinnen und Kandidaten an. Davon sind 36 Frauen und 74 Männer.

Etwa 15.000 Wahlhelfer

In den 1.650 Wahllokalen in Mecklenburg-Vorpommern sind rund 15.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz.

Wahlkreis 15 ist einer der spannendsten

Zu den spannendsten Wahlkreisen Deutschlands gehört der Wahlkreis 15. Achtmal hat Angela Merkel für die CDU den Wahlkreis Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I gewonnen. Nach ihrem politischen Rückzug holte 2021 die SPD die meisten Stimmen an der Ostsee. Doch die Stimmung hat sich gedreht, wie die NDR Doku “Rügen: Entscheidung über Merkels Erbe” zeigt.

Porträts der Spitzenkandidaten

Wer sind die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien in Mecklenburg-Vorpommern? Der NDR stellt jede und jeden von ihnen in einem Porträt vor.

Wahlrechtsreform greift erstmals

Laut Wahlrecht haben die Wahlberechtigten jeweils zwei Stimmen: Mit der Erststimme wird die Direktkandidatin oder der Direktkandidat des jeweiligen Wahlkreises gewählt. Nach der jüngsten Wahlrechtsreform ist es allerdings nicht mehr sicher, dass der siegreiche Wahlkreis-Kandidat auch automatisch in den Bundestag einzieht.

Denn allein mit der Zweitstimme entscheiden die Wähler, wie stark eine Partei im künftigen Bundestag vertreten sein wird. Überhang- und Ausgleichsmandate wird es nicht mehr geben. Allerdings gilt weiterhin eine bundesweite Fünf-Prozent-Sperrklausel. Künftig hat der Bundestag noch 630 Abgeordnete, statt aktuell 733.

Was muss ich zur Wahl mitbringen?

Am Wahltag geht man mit der Wahlbenachrichtigung und dem Personalausweis zum jeweiligen Wahllokal. Wer die Wahlbenachrichtigung nicht dabei hat, kann auch nur mit dem Personalausweis einen Stimmzettel erhalten. Weitere Fragen und Antworten rund um die Bundestagswahl haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Es geht los: Wahllokale in MV haben geöffnet

Punkt 8 Uhr haben die Wahllokale bundesweit geöffnet, also auch in Mecklenburg-Vorpommern. Bis 18 Uhr läuft die Wahl, danach beginnt das große Zählen. Die Prognose, Hochrechnungen und Ergebnisse gibt es dann bei uns in diesem Liveticker auch zum Gucken, als Livestream.

Guten Morgen! Willkommen im Liveticker auf ndr.de/mv zur Bundestagswahl 2025 in MV!

1,3 Millionen Wahlberechtigte gibt es heute in Mecklenburg-Vorpommern. Das Online-Team vom NDR in Mecklenburg-Vorpommern berichtet heute bis zum späten Abend über den Wahlsonntag, über alle Ergebnisse, Reaktionen, Analysen. Wir führen Interviews, sprechen mit Politikwissenschaftlern, recherchieren Hintergründe. In diesem Liveticker gibt es ab 17.30 Uhr auch Livestreams über den Endspurt und ab 18 Uhr über die Ergebnisse. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag!

