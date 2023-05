Zoo Schwerin: Löwen-Nachwuchs hat erste Nacht nicht überlebt Stand: 27.05.2023 14:37 Uhr Die Löwin "Indi" hat Ende April im Schwerin Zoo zwei Löwen-Jungtiere zur Welt gebracht. Wie erst heute bekannt wurde, hat der Nachwuchs die erste Nacht nach der Geburt nicht überlebt.

Zwei Jahren hatte der Schweriner Zoo auf den Nachwuchs gewartet. Dann am 24. April brachte Löwenmutter "Indi" gleich zwei Junge zur Welt. Sie überlebten jedoch nicht einmal die darauffolgende Nacht. Das sei aber nicht ungewöhnlich, sagt Zoodirektor Schikora. "Es gibt grundsätzlich eine sehr hohe Sterblichkeitsrate bei Säugetieren und deren Jungtiere. Und in dem speziellen Fall haben wir gleich mehrere Faktoren, es ist eine relativ alte Katze, zudem ist sie noch völlig unerfahren, hatte also noch nie Jungtiere und kann durchaus mit so einer Situation überfordert sein, weiß nicht so recht was zu machen ist." so Schikora.

Mehr Nachwuchs geplant

Trotz des Rückschlags ist der Zoo weiter zuversichtlich. "Shapur" und die drei Löwen-Damen "Rubi", "Indi" und "Heidi" haben sich gut angenähert und zwei der der drei Löweninnen sind zurzeit fruchtbar. Schon bald könnten neue Junge zur Welt kommen, denn die Tragezeit bei Löwen dauert nur drei Monate. Der Löwenkater kam vor zwei Jahren aus Frankreich nach Schwerin um für Nachwuchs zu sorgen. Für ihn und seine Partnerinnen wurde im Schweriner Zoo extra ein neues Gehege angelegt.

Erhalt einer aussterbenden Art

Die asiatischen Löwen gehören zu einer vom Aussterben bedrohten Art, nur noch etwa 600 gibt es weltweit, 300 bis 400 in freier Wildbahn in einem Nationalpark in Indien. Die Zucht-Tiere im Schweriner Zoo sind außerdem nicht miteinander verwandt.

