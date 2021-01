Zahlreiche Unfälle bei Schnee und Glatteis Stand: 13.01.2021 05:29 Uhr

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt hat Schneefall in der Nacht für rutschige Straßen in Mecklenburg-Vorpommern gesorgt. Seit dem Abend musste die Polizei zu etliche glättebedingten Unfällen ausrücken. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein junger Autofahrer kam ums Leben.

Tödlicher Unfall bei Grimmen

Der 18-Jährige war auf glatter Landstraße nahe Süderholz im Landkreis Vorpommern-Rügen offenbar zu schnell gefahren. Nach Polizeiangaben kam der Wagen von der Fahrbahn ab, prallte gegen mehrere Leitplanken und schließlich in einen Baum. Während der 30 Jahre alte Beifahrer schwer verletzt überlebte, starb der Fahrer noch am Unfallort.

Von Blitzeis betroffen war die Autobahn 19 Rostock in Richtung Berlin zwischen Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und Wittstock (Brandenburg). Die Strecke war nach einem Unfall gesperrt.

B105 bei Grevesmühlen nach Unfall gesperrt

Seit mehreren Stunden ist die B 105 am Ortsausgang Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) gesperrt. Zwischen Neu Degtow und Waldeck hatte ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren. Der 31-jährige wurde eingeklemmt, er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Weitere Unfälle gab es in Neustadt-Glewe und an der Autobahnabfahrt Kavelstorf.

