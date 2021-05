Stand: 02.05.2021 15:07 Uhr Wöbbelin: Gedenken an die Befreiung des KZ-Außenlagers

Mit einer Mahnung gegen das Vergessen ist am Sonntag der Befreiung des KZ-Außenlagers Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gedacht worden. In der nur zehn Wochen lang bestehenden Außenstelle des Konzentrationslagers Neuengamme starben mehr als 800 Häftlinge aus über 20 Nationen, 200 erlagen nach der Befreiung den Folgen der extremen Haftbedingungen. Am 2. Mai 1945 hatten US-Truppen das Lager erreicht. Eine größere Veranstaltung war wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht möglich. Stattdessen gab es eine digitale Gedenkwoche. | 02.05.2021 15:07

