Windkraft im Landtag: CDU will Anwohner stärker an Gewinn beteiligen Stand: 14.06.2024 05:45 Uhr Der Landtag beschäftigt sich am Freitag erneut mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Die CDU-Fraktion will Anwohner stärker an den Gewinnen von Wind-und Solarparks beteiligen.

Für die Union ist eigenen Angaben nach wichtig: Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern müssen hinter dem Ausbau der Erneuerbaren Energien stehen. Um mehr Akzeptanz zu erreichen, sollten Anwohnerinnen und Anwohner stärker als bisher an den Gewinnen der Wind- und auch Solarparks im Land beteiligt werden. Einen entsprechenden Vorschlag will die CDU-Fraktion in der Landtagsdebatte zu Erneuerbaren Energien am Freitag einbringen.

Experte der CDU: Jährlich 400 Euro möglich

Die Menschen im Land sollen direkt und unbürokratisch 0,1 Cent pro Kilowatt-Stunde bekommen, wenn Anlagen nicht weiter als zweieinhalb Kilometer von ihrem Zuhause entfernt sind. Der CDU-Wirtschaftsexperte Waldmüller hält eine jährlich Gutschrift je nach Größe der Anlage von bis 400 Euro für möglich. Das bisherige Beteiligungsgesetz, so die Union, habe den Bürgern nichts gebracht.

SPD zweifelt an Darstellung

Die SPD-Fraktion bezweifelte die Zahlen. Sie erklärte, die Koalition werde das Gesetz noch in diesem Jahr überarbeiten, um Bürger leichter profitieren zu lassen. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) werden die bisher komplizierten Regelungen vereinfacht. Der CDU-Vorschlag sei nur einer von vielen und könne in der Debatte eine Rolle spielen.

