Stand: 28.12.2019 13:49 Uhr - NDR 1 Radio MV

Wassertourismus MV: Millionenverluste befürchtet

Der Wassertourismus in Mecklenburg-Vorpommern gehört nach Angaben von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) zu den Branchen mit großem Wachstumspotenzial. Bislang beläuft sich der Anteil auf nur etwa zehn Prozent an der gesamten Tourismuswirtschaft von Mecklenburg-Vorpommern. Für 2019 dürfte dieser jedoch weiter geschrumpft sein. Hintergrund sind vor allem defekte Schleusen, wie die monatelang gesperrte Schleuse in Zaaren an der Oberen-Havel-Wasserstraße. Jährlich passieren sonst etwa 10.000 Sportboote die zentrale Schleuse an der Hauptverbindung zwischen Berlin, der Brandenburgischen und der Mecklenburgischen Seenplatte.

Tourismusexperten: Schaden geht in die Millionen

Konkrete Zahlen gibt es bislang nicht, Experten schätzen die Verluste nach einer Prognose der IHK Brandenburg jedoch auf mehrere Millionen Euro. Auf der Müritz sei der verringerte Wassertourismus in diesem Jahr auch sichtbar gewesen. Dort waren 2019 deutlich weniger Freizeitskipper unterwegs. Gerade für Urlauber aus dem Berliner Raum war die Seenplatte bislang über Flüsse ein beliebtes Reiseziel per Boot und Schiff. Viele dieser Urlauber hätten sich in diesem Jahr Alternativen gesucht - allerdings nicht in Mecklenburg-Vorpommern. Denn auch der Wasserweg über die Elbe glich 2019 mit Pegelständen von unter drei Zentimetern eher einer Sandlandschaft als einer Wasserstraße.

Weitere Schleusen-Sanierungen geplant

Die Arbeiten an der Schleuse Zaaren, die sich wegen Munitionsfunden, Blitzeinschlags und abgesackten Spundwänden in diesem Jahr verzögerten, sollen zu Beginn der Saison 2020 beendet sein. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes Eberswalde (Brandenburg) besteht allerdings weiterhin Sanierungsstau an den Schleusen der Oberen Havel-Wasserstraße. Im kommenden Jahr ist die Sanierung der Schleuse in Kannenburg geplant.

