Wasserschloss Quilow nach Instandsetzung eröffnet

Vorpommern ist um eine Sehenswürdigkeit reicher: Eines der wenigen noch erhaltenen Häuser aus der Zeit der Renaissance in Mecklenburg-Vorpommern ist nun wieder öffentlich zugänglich. Das Wasserschloss in Quilow zwischen Gützkow und Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde am Sonntagmittag eröffnet. Im Jahr 2007 hatte die Stiftung Kulturerbe im ländlichen Raum das Schloss gekauft.

Fast fünf Millionen Euro für Instandsetzung

Damals war das Schloss in einem ruinösen Zustand. Die Statik musste komplett überarbeitet werden, was die Kosten enorm in die Höhe getrieben hat. 4,9 Millionen Euro hat die Instandsetzung gekostet. 90 Prozent davon hat das Land aus Mitteln der EU finanziert. Zum Konzept gehört eine sogenannte gläserne Denkmalpflege. Das heißt, Wände bleiben zum Teil unrestauriert, wodurch Besucher einen Eindruck bekommen, wie sich die Gestaltung des Schlosses über die Jahrhunderte entwickelt hat.

Als Tagungs- und Veranstaltungsort nutzbar

Im Wasserschloss in Quilow wird künftig ein Informationspunkt für den Naturpark Flusslandschaft Peenetal untergebracht. Es kann als Tagungs- und Veranstaltungsort genutzt werden, zudem gibt es ein Café und eine Ausstellung zur Gutswirtschaft im Ort.

