Stand: 11.05.2024 06:30 Uhr Warnemünde: Ermittlungen wegen Hitlergruß

Die Polizei in Rostock ermittelt gegen einen 45-jährigen Mann wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Der Mann soll am Freitagabend in Warnemünde eine Gruppe von mehreren Frauen aus Berlin beleidigt und dann den Hitlergruß gezeigt haben. Möglicherweise hielt er die Frauen, alle Deutsche, aufgrund ihres Aussehens für Ausländerinnen.

