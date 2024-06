Immergut-Festival: Panische Kinder aus Auto befreit Stand: 04.06.2024 09:22 Uhr Ein 60-jähriger Mann aus Brandenburg hat am vergangenen Wochenende seine zwei Kleinkinder im Auto zurückgelassen, während er auf dem Immergut-Musikfestival war. Jetzt muss er sich wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht verantworten.

In Neustrelitz mussten am vergangenen Wochenende zwei Kleinkinder aus dem Auto ihres Vaters befreit werden. Der 60-jährige Mann aus Brandenburg habe sich auf dem Immergut-Musikfestival befunden, während die Kinder in der Nacht zu Sonnabend gegen 1:50 Uhr schreiend und weinend von einem Passanten bemerkt wurden, teilte die Polizei mit. Weil weder Vater noch Mutter auffindbar waren, habe die herbeigerufene Feuerwehr in Absprache mit der Polizei ein Autofenster eingeschlagen, um die Kinder zu befreien. Die Kinder im Kindergartenalter wurden beruhigt und medizinisch betreut.

Mutter verließ Musikfestival ohne Kinder

Auch die Mutter soll sich auf dem Festival befunden, dieses aber früher verlassen haben, ohne sich um die Kinder zu kümmern. Im Verlauf der Nacht habe der 60-jährige Vater auf der Veranstaltung ausfindig gemacht und zu seinen Kindern gebracht werden können. Wie lange diese in dem verschlossenen Auto verbringen mussten, ist noch unklar. Der Vater selbst habe angegeben, bis zum Einschlafen bei den Kindern und dann nur kurz unterwegs gewesen zu sein, hieß es.

Der Veranstalter habe den Mann von dem Festival ausgeschlossen, die Polizei das zuständige Jugendamt informiert und Ermittlungen wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht aufgenommen. Laut Polizei stand der Mann nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

