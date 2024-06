Störung behoben: Polizei und Behörden in MV wieder erreichbar Stand: 04.06.2024 12:05 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern waren am Dienstag zahlreiche Behörden telefonisch nicht erreichbar. Betroffen waren vor allem Polizeidienststellen sowie Kreis- und Gemeindeverwaltungen. Die Störung des Telefonanbieters konnte gegen Mittag behoben werden.

Zahlreiche Behörden in Mecklenburg-Vorpommern waren am Dienstagmorgen telefonisch nicht zu erreichen. Betroffen waren nach NDR Informationen zahlreiche Polizeidienststellen in allen Teilen des Landes - unter anderem in Ludwigslust, Gadebusch und Schwerin, aber auch im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Auch die Verwaltungen des Landkreises Nordwestmecklenburg und der Stadt Schwerin und noch einige Gemeinden waren nicht über das Festnetz zu erreichen. Gegen Mittag gaben die betroffenen Stellen dann nacheinander Entwarnung. Die Leitungen sind wieder frei.

Telefonstörung nur bei Behörden

Auf Nachfrage im Datenverarbeitungszentrum (DVZ) in Schwerin hieß es, dass es sich um eine Netzstörung der Telekom gehandelt habe. DVZ-Pressesprecher André Korsch sagte, dass die Leitungen schlicht nicht verfügbar waren. Betroffen waren aber ausschließlich Behörden - keine Privatanschlüsse.

Polizeipräsidien stets unter 110 erreichbar

Wieder erreichbar sind demnach auch das Polizeipräsidium Rostock, sowie die Dienststellen im Raum Neubrandenburg. Sollt es noch Probleme geben - in wichtigen Fällen konnten alle Polizeipräsidien über den Notruf 110 erreicht werden.

Helios Kliniken hatten Notfallnummer eingerichtet

Am Vormittag waren auch die Helios Kliniken vom Festnetz abgeschnitten und hatten deshalb in der Zwischenzeit eine Notfallnummer eingerichtet. Mittlerweile sind aber auch die Kliniken wieder erreichbar. Grünes Licht gaben kurz vor 12 Uhr auch die Stadt Schwerin sowie der Landkreis Nordwestmecklenburg.

