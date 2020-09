Stand: 13.09.2020 19:37 Uhr - NDR 1 Radio MV

Waren: Bürgermeister Möller muss in die Stichwahl

Die Warener müssen in zwei Wochen erneut an die Wahlurnen, um den neuen Bürgermeister zu wählen. Im ersten Wahlgang konnte sich Amtsinhaber Norbert Möller (SPD) nicht durchsetzen. Nach Auszählung aller 20 Stimmbezirke erreichte der amtierende Bürgermeister Möller 38,5 Prozent, Christian Holz (CDU) 25,5 Prozent und Toralf Schnur (FDP) 28,2 Prozent der Stimmen. Bei der Stichwahl in zwei Wochen tritt Möller nun überraschend gegen den FDP-Kandidaten Schnur an. Insgesamt bewarben sich fünf Männer um diesen Posten, 18.300 Warener waren stimmberechtigt.

Fünf Kandidaten zur Bürgermeisterwahl angetreten

Der Amtsinhaber Norbert Möller (SPD) will weiterhin die Geschicke der Stadt lenken - sein Wahlspruch: "Waren bleibt stark". Der 61-Jährige bekleidet das Amt seit sieben Jahren, er wirbt damit, wichtige Erfahrungen und Kontakte in der kommunalen Verwaltungstätigkeit zu haben. Christian Holz kandidierte für die CDU. Sein Wahlspruch: "Zukunft verantwortungsvoll gestalten". Er ist 45 Jahre alt und arbeitet als Immobilienverkäufer bei der Sparkasse.

Wichtigste Themen: Tempo 30, Tourismus, Infrastruktur

Die FDP schickte den 45-jährigen Toralf Schnur ins Rennen. Er wirbt für sich damit, bezahlbaren Wohnraum in Waren zu schaffen und eine Schwimmhalle zu bauen. Außerdem standen zwei Einzelbewerber auf der Liste. Jörg Krüger ist 48 Jahre alt, er wollte mehr Transparenz und weniger Ideologie erreichen. Thomas Splitt ist 54 Jahre alt, er warb damit, mit den Menschen wieder mehr ins Gespräch zu kommen. Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt B192, maßvoller Tourismus, die Verbesserung der Infrastruktur und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums - das sind aktuell die wichtigsten Themen in Waren.

