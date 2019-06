Stand: 25.06.2019 18:40 Uhr

Waldbrand in munitionsbelastetem Gebiet ausgebrochen

In Volzrade bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist laut Feuerwehr ein Waldbrand ausgebrochen. Das Gebiet ist munitionsbelastet. Zehn Feuerwehren sind im Einsatz, darunter der Löschzug des Landkreises und Ortsfeuerwehren aus Lübtheen, Eldena und Malliß.

Videos 07:51 Juli 2018: Waldbrand bei Groß Laasch Als im Juli ein Waldstück in Brand gerät, explodieren immer wieder Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg. Brandmeister Uwe Pulss erinnert sich an die Löscharbeiten. Video (07:51 min)

Truppenübungsplatz betroffen

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt brennt nach Informationen von NDR 1 Radio MV vorwiegend Waldboden auf 5.000 bis 10.000 Quadratmetern. Das Problem an dem Feuer ist, dass es sich in einem hochverseuchten Gebiet befindet, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Uwe Pulss. Seine Leute können es deshalb nicht ohne weiteres betreten. Ein Polizeihubschrauber soll helfen, den Einsatzkräften eine Überblick über die Lage zu verschaffen. Es habe bereits erste Detonationen gegeben.

Feuer bedroht Munitionszerlegungsdienst

Sorge bereiten der Feuerwehr zudem die Gebäude des Munitionszerlegungsdienstes. Das Feuer ist zur Zeit nur noch 300 Meter vom Betrieb entfernt. Dort sei alte Munition gelagert. Der Leiter des Munitionsbergungsdienstes Robert Molitor ist vor Ort. Er sichert mit seinen Männern den Betrieb. Die dort gelagerte Munition befände sich in einem Bunker und sei aber sicher, so Molitor im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Die Männer des Munitionsbergungsdienstes sind mit einem Radlader unterwegs und graben die Brandschneisen, werden sich aber in Kürze zurückziehen.

Hitze sorgt für hohe Waldbrandgefahr

Wegen des warmen und trockenen Wetters steigt die Waldbrandgefahr. Für Teile Mecklenburg-Vorpommerns gilt bereits die höchste Waldbrandgefahrenstufe.

Im August vergangenen Jahres konnte ein Waldbrand ebenfalls auf dem ehemaligen Übungsplatz Lübtheen erst nach mehreren Tagen gelöscht werden.

Weitere Informationen Mit Drohnen und Ausbildung gegen Waldbrände Mecklenburg-Vorpommern zieht Konsequenzen aus den Waldbränden des vorigen Jahres: Feuerwehrleute erhalten eine spezielle Ausbildung, außerdem sollen Drohnen die Brandbekämpfung unterstützen mehr Unter MV schlummert ein explosives Erbe Brände auf mit Altmunition kontaminiertem Gelände wie an der A14 könnten sich auch andernorts in Mecklenburg-Vorpommern ereignen. Fast vier Prozent der Landesfläche sind mit Kampfmitteln belastet. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 25.06.2019 | 18:40 Uhr