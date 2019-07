Stand: 07.07.2019 18:49 Uhr

Waldbrand Lübtheen: Verdächtiger wieder frei

In dem Sperrgebiet um den Waldbrand bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei am Wochenende einen Verdächtigen festgenommen. Ein Haftrichter erließ am Sonntag Haftbefehl gegen den 38-Jährigen, der gegen Auflagen aber wieder auf freien Fuß kam, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin sagte. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Mann, der aus der Gegend kommt, mit dem verheerenden Waldbrand nichts zu tun. Ihm werden allerdings unter anderem Verstöße gegen Sprengstoff- und Waffengesetze vorgeworfen.

Feuerwehrleute, die in dem Gebiet zur Brandnachsorge im Einsatz waren, hatten der Polizei zuvor eine verdächtige Person gemeldet, die sich dort längere Zeit aufhielt.

Mit Schwarzpulver im Sperrgebiet

Die Einsatzkräfte hatten den Mann am Sonnabend in einem Gebiet entdeckt, in dem der Waldbrand bereits gelöscht wurde. Bei einer ersten Durchsuchung fand die Polizei Schwarzpulver bei dem Verdächtigen. Der Stoff ist sehr leicht entzündlich und wird heutzutage als Bestandteil von Pyrotechnik verwendet. Im Haus des Mannes fanden Beamte nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwei Gewehre, Munition und geringe Mengen der Droge Amphetamin, zudem weiteres Schwarzpulver.

Waldbrand auf etwa 400 Hektar eingedämmt

Das Feuer bei Lübtheen ist inzwischen unter Kontrolle. Die Kriminalpolizei ermittelt im Zuge des Waldbrandes seit Tagen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Bislang sind mehr als 60 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Die Helfer von Bundeswehr, Polizei, Technischem Hilfswerk, DRK und den Freiwilligen Feuerwehren konnten die Fläche, auf der es noch brennt, bis zum Sonntag auf etwa 400 Hektar eindämmen. Das Feuer kann sich nicht weiter ausdehnen. 30 Meter breite Schneisen im Wald verhindern das. Insgesamt waren seit Ausbruch des Feuers rund 4.000 Einsatzkräfte rund um die Uhr im Einsatz.

Katastrophenalarm soll am Montag aufgehoben werden

Für den Straßenverkehr bleiben die Zufahrten nach Alt Jabel noch gesperrt. Autofahrer müssen das Gebiet auch weiterhin großzügig umfahren, damit die Einsatzkräfte nicht behindert werden. Am Montag wird das Gelände rund um den ehemaligen Truppenübungsplatz wieder an den Eigentümer, die Bundesforstanstalt, übergeben. Dann soll auch der Katastrophenalarm aufgehoben werden.

