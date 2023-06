Waldbrände bei Lübtheen und Hagenow Stand: 12.06.2023 15:45 Uhr Polizei und Feuerwehr sind derzeit im Bereich des ehemaligen Bundeswehr-Truppenübungsplatzes bei Lübtheen im Einsatz. Dort sollen etwa drei Hektar Wald brennen. Auch bei Hagenow brennen Teile eines Bundeswehrgeländes.

Zeugen haben heute am frühen Nachmittag eine Rauchentwicklung im Bereich des ehemaligen Truppenübungsplatzes der Bundeswehr bei Lübtheen gemeldet. Laut Polizei hat sich inzwischen nahe der zu Lübtheen gehörigen Ortschaft Volzrade ein Brand auf etwa drei Hektar Wald ausgebreitet. In dem betroffenen Bereich soll es zu Detonationen gekommen sein. Laut Lübtheens Bürgermeisterin Ute Lindenau (SPD) brach das Feuer in einem ehemaligen Marine-Arsenal aus dem Zweiten Weltkrieg aus. Es bewege sich im Moment in Richtung der Ortschaft Trebs mit rund 160 Einwohnern, die ebenfalls zu Lübtheen gehört. Evakuiert werden müsse bisher aber nicht.

Evakuierung des Zerlegebetriebs

Nach NDR-Informationen bereitet sich der Zerlegebetrieb eines Munitionsbergungsdienstes, der sich dort im Wald befindet, auf eine Evakuierung vor. Munition und alle gefährlichen Güter würden gesichert, so ein Sprecher. Der Rauch sei etwa 200 Meter entfernt. Der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), sprach von einer sehr schwierigen Lage. Das Gebiet ist Sternberg zufolge eine sogenannte Kategorie-4-Fläche. Das bedeutet, dass dort eine Kampfmittelbelastung festgestellt wurde und dass diese eine Gefährdung darstellt. 2019 gab es in dem Gebiet den größten Brand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Damals brannten 800 Hektar Wald und mehr als 3.000 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Weiterer gefährlicher Brand bei Hagenow

Nur 30 Kilometer entfernt brennt zudem bei Hagenow das Bundeswehrgelände in der Viezer Heide. Auch hier handle es sich um eine Kategorie-4-Fläche mit belastetem Boden, so Sternberg. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Ausmaße des Feuers sind noch unklar. Die Durchfahrt durch Hagenow ist derzeit gesperrt.

