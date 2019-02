Stand: 22.02.2019 06:39 Uhr

Wahlrecht: Bürgerbeauftragter für rasche Änderung

Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Mecklenburg-Vorpommerns Bürgerbeauftragter Matthias Crone fordert eine schnelle Änderung des Wahlrechts. Anlass ist ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Die höchsten Richter hatten am Donnerstag entschieden, dass das Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen nicht eingeschränkt werden darf. Acht Betroffene hatten zuvor Verfassungsbeschwerde eingelegt und moniert, dass sie bei der Bundestagswahl 2013 nicht abstimmen durften.

"Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden"

Bis jetzt gilt: Wer als behinderter Mensch eine Betreuung in allen Angelegenheiten braucht, der hat bundesweit kein Wahlrecht. Auch Straftäter, die wegen Schuldunfähigkeit in der Psychiatrie untergebracht sind, dürfen nicht wählen. Verfassungswidrig sei das, urteilten die Karlsruher Richter. Behinderte dürften nicht benachteiligt werden, das sei ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz aus Artikel 3. Dort heißt es in Absatz 3: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden."

Crone: Auch im Land rasch neues Wahlrecht einführen

Der Bürgerbeauftragte des Landes, der sich auch um die Belange von Behinderten kümmert, begrüßte die Entscheidung. Damit sei höchstrichterlich entschieden, was die Behindertenverbände schon lange forderten. Auch diese Menschen hätten nach der UN-Behindertenkonvention das Recht, sich an Wahlen zu beteiligen. Nicht nur das Bundeswahlgesetz sei jetzt betroffen. "Auch im Land müssen wir das Wahlrecht schnell einführen", sagte Crone. Wegen der Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai sei Eile geboten. Er werde sich an den Landtag wenden, so Crone. Er schätze, dass im Nordosten etwa 1.600 Menschen betroffen sind.

Landesinnenministerium: Zunächst ist der Bund gefragt

Keine Eile hat das Innenministerium in Schwerin. Zunächst sei der Bund gefragt, das Bundeswahlgesetz anzupassen, teilte das Ministerium mit. Erst dann könnten die Länder eine mögliche Neufassung ihrer Landeswahlgesetze prüfen. "Denn gerade beim Wahlrecht müssen bundesweit einheitliche Standards gelten", hieß es aus dem Ministerium.

Weitere Informationen Kommunal- und Europawahlen in MV am 26. Mai Kreistage, Bürgermeister, Stadt- und Gemeindevertretungen - und nebenbei noch das Europaparlament: Am 26. Mai stehen in Mecklenburg-Vorpommern die Kommunal- und Europawahlen an. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 22.02.2019 | 06:30 Uhr