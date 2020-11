Vogelgrippe: Landkreise ergreifen Gegenmaßnahmen Stand: 18.11.2020 06:30 Uhr Die Vogelgrippe breitet sich weiter in Mecklenburg-Vorpommern aus. Die Landkreise steuern mit regionalen Aufstallungen gegen: Die Stallpflicht betrifft zunächst Gebiete mit vielen Wildvögeln.

Wegen der Ausbreitung der Vogelgrippe entscheiden sich immer mehr Landkreise für Schutzmaßnahmen. In weiten Teilen des Landes gelten jetzt Sonderregelungen für Geflügelhalter, um Nutztierbestände zu schützen.

Stallpflicht in Gebieten mit vielen Wildvögeln

In den Kreisen Nordwestmecklenburg, Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim muss nun in Risikogebieten Geflügel in geschlossenen Ställen untergebracht werden. Damit sind Regionen gemeint, in denen gerade besonders viele Wildvögel rasten. Sie gelten als Überträger der Krankheit. Das betrifft vor allem Gebiete entlang der Küste und an großen Gewässern. An der Mecklenburgischen Seenplatte gilt nun zudem für Betriebe mit mehr als 1.000 Tieren eine Stallpflicht.

Weitere Informationen Fragen und Antworten zur Geflügelpest Nach Entdeckung des Vogelgrippe-Erregers H5N8 sind Verbraucher und Geflügelhalter in Norddeutschland in Alarmbereitschaft. Wie gefährlich ist das Virus für Mensch und Tier? mehr

Landkreis Rostock berät über Maßnahmen

Der Landkreis Rostock will nach Aussage seines Sprechers heute über das weitere Vorgehen beraten. Dort war zuletzt in einem Bio- Legehennen-Betrieb bei Gnoien das Virus ausgebrochen. 28.000 Tiere werden notgetötet. Der Kreis Vorpommern-Rügen hat bereits vor Tagen eine kreisweite Stallpflicht beschlossen. In Vorpommern-Greifswald ist dies ebenfalls seit der vergangenen Woche in Risikogebieten vorgeschrieben, vor allem entlang der Küste und der Peene.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.11.2020 | 06:00 Uhr