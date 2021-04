Stand: 03.05.2020 06:36 Uhr Viele große Geschäfte wieder komplett geöffnet

Für den Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern seit Sonnabend eine weitere Beschränkung aufgehoben. Große Geschäfte dürfen wieder ihre gesamte Verkaufsfläche nutzen. Bislang war sie - als eine Corona-Schutzmaßnahme - auf 800 Quadratmeter begrenzt. In allen Geschäften gilt aber weiterhin, dass sich pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche nur ein Kunde aufhalten darf. Auch die Maskenpflicht bleibt für die Kunden bestehen. Der Einlass ist oftmals durch Sicherheitskräfte geregelt. Außerdem wird vielerorts darum gebeten, nicht in Gruppen einkaufen zu gehen. Einige Modehäuser sind allerdings weiterhin nur eingeschränkt begehbar. Auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV gaben Händler in Rostock an, sie hätten so kurzfristig ihre Flächen nicht wieder für die Kunden herrichten können. Auch viele Möbelhäuser haben noch nicht komplett geöffnet - so etwa in Neubrandenburg. Sie wollen Montag nachziehen. Schon heute komplett geöffnet sind dagegen die meisten Elektrofachmärkte im Land.

Abstand halten auf dem Spielplatz

Zum 1. Mai hatte die Landesregierung weitere Corona-Schutzmaßnahmen gelockert. So können Spielplätze im Land wieder genutzt werden. Die Eltern sind angehalten darauf zu achten, dass auch auf Spielplätzen die Hygienevorschriften und der Abstand von anderthalb Metern eingehalten werden müssen. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sagte, gemeinsames Spielen in einer Gruppe sei nach wie vor nicht erlaubt. Mit Blick auf übrig gebliebene Absperrbänder an Spielplätzen sagte Madsen, diese dürften ab sofort in seiner Stadt ignoriert oder entfernt werden. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) bat darum, die Aufsichtspflicht für die eigenen Kinder ernst zu nehmen. Spielgeräte sollten möglichst nicht von mehreren Kindern gleichzeitig genutzt werden und "jedes Kind sollte einmal dran sein". Zudem empfahl die Sozialministerin, dass Kinder den Kontakt zu Risikogruppen weiterhin meiden und sich nach dem Klettern, Toben und Buddeln auf dem Spielplatz zu Hause gründlich Gesicht und Hände waschen.

Montag öffnen die Friseure

Seit dem 1. Mai dürfen außerdem Besitzer von Zweitwohnungen wieder ins Land, wenn sie ihren Zweitwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet haben. Eine steuerliche Erfassung der Zweitwohnung reicht dafür nicht aus. Auch 850 Jäger, die vom Einreiseverbot betroffen waren, können wieder einreisen, wenn sie im Land jagdberechtigt sind. Weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen folgen in den nächsten Tagen. Schüler, die im kommenden Jahr ihre Abschlussprüfungen ablegen, dürfen von Montag (4. Mai) an wieder zur Schule, ebenso Grundschüler der vierten Klasse. Auch Friseure dürfen wieder öffnen. Und Gottesdienste sind von Montag an ebenfalls wieder erlaubt.

Weitere Entscheidungen kommende Woche erwartet

Bis zum kommenden Mittwoch soll zudem die Wirtschaftsministerkonferenz der Bundesländer Vorschläge für weitere Lockerungen im Tourismus vorlegen, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Dies könne jedoch nur Schritt für Schritt geschehen. Auch über die Öffnung von Museen und Gedenkstätten soll in der kommenden Woche entschieden werden. Die vergleichsweise geringe Zahl von Infektionen könnte sich für die Gastronomen in Mecklenburg-Vorpommern positiv auswirken. In den vergangenen Tagen hatte es im Nordosten nur noch wenige Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Schwesig betonte aber erneut, dass die Entwicklung der Fallzahlen im Blick behalten werden müsse.

