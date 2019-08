Stand: 26.08.2019 15:28 Uhr

Vermehrt Blaualgen an Badestellen in MV

Durch die anhaltende Hitze haben sich an mehreren Badestellen in Mecklenburg-Vorpommern sogenannte Blaualgen gebildet. Das hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitgeteilt. Bei den Blaualgen handelt es sich eigentlich um Cyano-Bakterien, die auffällig blau gefärbt sind.

Bislang mindestens acht Badestellen betroffen

Mitarbeiter der Gesundheitsämter haben in acht Badeseen in Mecklenburg-Vorpommern diese Bakterien festgestellt - in Seehof am Schweriner Außensee und im Landkreis Rostock an sieben kleineren Seen. Etwa im Sildemower See südlich von Rostock, im Horster See oder im Stassower See bei Alt Stassow. Badeverbote gelten für Badestellen an der östlichen Landesgrenze - nämlich für den Thursee und den Neuwarper See.

App informiert über aktuelle Sperrungen

Eine aktuelle Liste mit Warnungen für die öffentlichen Badestellen finden Badegäste auf der Internetseite des Landesamtes für Gesundheit und Soziales. Vor Ort weisen Warnschilder auf die Gefahren hin. Außerdem können sich Bürger die Smartphone-App "Badewasser MV" herunterladen - auch sie enthält alle aktuellen Warnungen. Blaualgen rufen bei Kontakt Hautreizungen hervor. Wenn sie verschluckt werden, kann es zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Fieber kommen.

