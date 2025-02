Verkehrskontrollen in MV: Fokus auf Überholmanövern Stand: 04.02.2025 06:34 Uhr Die Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern geht weiter. Schwerpunkte im Februar 2025 sind Überholen, gewerbliche Güter und Personenverkehr.

Los geht es an der A20 bei Neukloster: Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern startet am Dienstag erneut mit Schwerpunktkontrollen im Rahmen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN". Eine größere Kontrolle beginnt am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz Selliner See an der A20 in Richtung Rostock.

Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten

Laut Polizei werden Beamte vor Ort sein, Fahrzeuge rauswinken und überprüfen. Ein Schwerpunkt sind Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs. Dabei geht es vor allem um die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, die Beladung und das Sonntagsfahrverbot.

2024: Neun Tote bei Überholmanövern

Der zweite Schwerpunkt ist das Thema Überholen. Im vergangenen Jahr sind bei Unfällen durch Fehler beim Überholen neun Menschen ums Leben gekommen, 55 wurden schwer und 195 leicht verletzt. Noch bis Ende Februar werden die beiden Schwerpunkte von den acht Polizeiinspektionen verstärkt kontrolliert - stationär und mobil.

