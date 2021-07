Verfolgungsfahrt nach Flucht vor Verkehrskontrolle Stand: 05.07.2021 07:51 Uhr Bei einer Verfolgungsfahrt zwischen Woldegk und Friedland war ein flüchtender Autofahrer mit bis zu 170 Kilometer in der Stunde unterwegs. Das Motiv für die Flucht ist unklar.

In der Nähe von Neubrandenburg ist ein 52-Jähriger Autofahrer vor einer Verkehrskontrolle davongerast. Die Polizei verfolgte den Flüchtenden in der Nacht zu Montag mit mehreren Streifenwagen.

Rasante Flucht - auch über Äcker

Laut Polizei hatte der Mann in Woldegk sämtliche Anhaltesignale wie Blaulicht und rote Kelle ignoriert. Anstatt zu stoppen beschleunigte er auf bis zu 170 Kilometer pro Stunde - auch in Ortschaften war der 52-Jährige mit zum Teil Tempo 100 unterwegs. Bei Friedland umging der Autofahrer eine Straßensperre, indem er auf einen Acker fuhr. In der Folge befuhr er immer wieder Felder, um den Anhalteversuchen zu entgehen.

Motiv bleibt zunächst unklar

Den Polizisten gelang es schließlich, sich mit einem Fahrzeug vor den Flüchtenden zu setzen und ihn auszubremsen. Diesen Streifenwagen rammte der 52-Jährige, setzte noch einmal zurück und stieß gegen ein weiteres Polizeifahrzeug. Warum der Mann geflüchtet ist, hat die Polizei noch nicht ermitteln können. Er hatte weder Alkohol noch Drogen zu sich genommen.

Fahrer muss Führerschein abgeben

Der Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sofort eingezogen. Der Schaden an den Polizeiautos wird mit rund 5.000 Euro angegeben. Der 52-jährige Autofahrer muss sich nun wegen eines illegalen Straßenrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und der Sachbeschädigung an Ackerflächen verantworten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 05.07.2021 | 07:00 Uhr