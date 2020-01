Stand: 23.01.2020 08:50 Uhr - NDR 1 Radio MV

Verbot von "Combat 18" - Durchsuchungen auch in MV

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die rechtsextreme Gruppe "Combat 18" verboten. Am Morgen gab es Durchsuchungen in mehreren Bundesländern. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV fand eine im Kreis Mecklenburgische Seenplatte statt.

Links Link Neonazi-Gruppe "Combat 18" ist verboten Das Innenministerium hat die rechtsextreme Neonazi-Vereinigung "Combat 18" verboten. Bei Razzien in mehreren Bundesländern beschlagnahmten Ermittler Beweismaterial. Mehr bei tagesschau.de. extern

Verbindung zu Neonazi-Netzwerkes

Die gewaltbereite rechtsextreme Organisation gilt als bewaffneter Arm des in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerks "Blood and Honour" (Blut und Ehre). Sie hat ihren Ursprung in Großbritannien und ist in mehreren europäischen Ländern aktiv. Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass es in Deutschland 20 Mitglieder gibt.

Länder forderten im September Verbot

Ende Juni vergangenen Jahres hatte Bundesinnenminister Seehofer öffentlich angekündigt, "C18", wie die Gruppe in der Szene auch genannt wird, und weitere rechtsextreme Organisationen verbieten zu wollen. Mitte September hatten dann die Innenminister der Länder Niedersachen, Thüringen und Hessen sich ebenfalls öffentlich für ein Verbot von "Combat 18" ausgesprochen.

Caffier begrüßt Verbot

Auch die Fraktion der Linken in Mecklenburg-Vorpommern hat bereits seit Langem ein Verbot von "Combat 18" gefordert und darauf hingewiesen, dass auch zwei Männer aus Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und Bad Sülze (Landkreis Vorpommern-Rügen) der Gruppe zuzurechnen seien. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat das Verbot begrüßt. Wer unsere Demokratie bekämpfe, dürfe sich nicht hinter Vereinsstrukturen verstecken, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Seehofer verbietet rechtsextreme "Combat 18" NDR Info - 23.01.2020 09:02 Uhr Autor/in: Hoffmann, Marc Bundesinnenminister Seehofer hat die rechtsextreme Gruppe "Combat 18" verboten. Er hatte den Schritt bereits im vergangenen Jahr angekündigt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 23.01.2020 | 08:30 Uhr