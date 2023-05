Stand: 19.05.2023 07:27 Uhr Usedom: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall mit mehreren Motorrädern ist auf Usedom ein Fahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei waren am Donnerstag rund 30 Motorräder in einer Kolonne auf der B110 in Richtung Mellenthin unterwegs. Als die Fahrer verkehrsbedingt bremsen mussten, verlor ein 57-Jähriger die Kontrolle über seine Harley Davidson und stürzte. Er verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Greifswald gebracht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 19.05.2023 | 09:40 Uhr