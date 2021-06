Urlauber müssen sich auf höhere Tourismus-Abgaben in MV einstellen Stand: 10.06.2021 07:59 Uhr Mecklenburg-Vorpommern will Urlauber künftig stärker zur Kasse bitten und gleichzeitig touristische Angebote verbessern.

Der Landtag hat am Mittwoch den Weg für ein neues Gesetz frei gemacht, um sogenannte Tourismus-Orte und Tourismus-Regionen einzuführen. Bisher dürfen nur die mehr als 60 Kur- und Erholungsorte Abgaben wie Kurtaxen erheben. Diese touristischen Leuchttürme an der Küste oder in der Seenplatte sollen aber nicht die einzigen bleiben und sich stärker mit dem Hinterland vernetzen.

Zusätzliches Geld soll mehr Urlauber anlocken

Der Plan: weniger traditionelle Urlaubsorte können künftig unter besonderen Voraussetzungen ebenfalls eine Abgabe erheben - als Tourismus-Orte oder Tourismus-Regionen. Die Anerkennung vergibt das Wirstchaftsministerium. Das Geld sollen sie nutzen, um mehr Urlauber anzulocken, durch bessere Radwege oder Busverbindungen - möglichst in einem größeren Netz mit anderen Orten, zum Beispiel mit Gästekarten.

Gesetz zur Abgabe soll Freitag beschlossen werden

SPD und CDU unterstützen den Plan, die AfD lehnte das Gesetz ab, da es neue Abgaben schaffe. Die Linke erklärte, es sei richtig, den Gemeinden neue Finanzquellen zu erschließen - das könne für mehr Qualität im Tourismus sorgen. Das Gesetz soll bereits am Freitag verabschiedet werden.

