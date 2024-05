Unwetter in Grimmen: Feuerwehr weiter für Kontrollen im Einsatz Stand: 29.05.2024 07:04 Uhr Ein Unwetter mit Starkregen hat die Feuerwehr im Raum Grimmen seit Montagabend in Atem gehalten. Mehr als 80 Mal wurde sie gerufen. In den meisten Fällen wegen vollgelaufener Keller. Ein Supermarktdach ist eingebrochen.

Nach dem Starkregen in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) entspannt sich die Lage langsam. Mehr als 80 mal mussten Einsatzkräfte ausrücken, weil Keller und Garagen vollgelaufen waren und das Wasser in den Straßen stand. Das Dach eines Supermarktes ist eingestürzt. Videos zeigen, wie die Wassermassen in den Markt fließen. Die Feuerwehr brachte Mitarbeiter und Kunden in Sicherheit.

Feuerwehr noch vereinzelt für Kontrollen im Einsatz

Die Straßen seien inzwischen wieder frei, die meisten Keller abgepumpt und auch die Autos ständen nicht mehr unter Wasser, heißt es von der Feuerwehr. Nur dort, wo sich das Wasser sehr weit ausgebreitet habe, sei sie noch im Einsatz. Die Feuerwehren beobachten und kontrollieren außerdem alle kleinen Flüsse und wasserführenden Kanäle der Umgebung. Diese sind immer noch übervoll, so ein Sprecher der Stadt. Heute soll überprüft werden, ob alles problemlos abfließt. Die Aufräumarbeiten dauern derweil noch an. Teilweise wird in den betroffenen Häusern noch abgepumpt oder es laufen die Trocknungsgeräte.

Auch der Tierpark Grimmen hat noch mit den Wassermengen zu kämpfen. Besonders betroffen ist dort das Alpakagehege. Deswegen haben die Angestellten die Tiere nun auf die Rinderanlage gestellt, wie der Tierpark auf seiner Facebook-Seite mitteilte. Der Supermarkt, bei dem durch die Wassermassen das Dach eingebrochen ist, bleibt in den kommenden Tagen noch geschlossen.

Mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter

Wie NDR Wetterexperte Uwe Ulbrich bei NDR MV Live erklärte, ist am Montagabend ein Gewitter ganz langsam Richtung Norden gezogen, das sich erst gegen 22 Uhr aufgelöst hat. Solche Gewitter mit Unwetterpotential bilden sich quasi aus dem Nichts, was ihre Vorhersage schwer mache, so Ulbrich. Die Gewitterzelle habe sich zudem kaum verlagert und über dem Gebiet die extremen Mengen abgeregnet. Wetterdienste sprechen von bis zu 115 Litern Regen pro Quadratmeter.

Kanalisation kollabiert

Die starken Regenmengen haben die Kanalisation in Grimmen komplett überfordert, so Dirk Lange vom Wasser- und Abwasser- Zweckverband. Aus jedem Gulli sprudelte das Wasser, die Pumpwerke seien an ihre Grenzen gekommen. Nicht nur in Grimmen sondern im gesamten Verbandsgebiet, auch in Abtshagen und Brandshagen zum Beispiel waren die Mitarbeiter im Einsatz. Um mit solchen Wassermassen klar zu kommen, müssten größere Rückhaltebecken oder größere Kanäle gebaut werden.

Zahlreiche Feuerwehren unterstützen

Wegen der vielen Einsätze kamen auch zahlreiche Wehren aus der Umgebung zu Hilfe, auch von der Insel Rügen kam Unterstützung. Rund 150 Feuerwehrleute waren es insgesamt. Sie verlegten rund 2.000 Meter Schläuche, um das Wasser aus der Kleinstadt zu bekommen. Der Gesamtschaden lässt sich nach Angaben der Rettungsleitstelle noch nicht beziffern. Zwei Menschen wurden leicht verletzt - eine Frau stürzte eine Treppe herunter, einem Feuerwehrmann fiel ein Gullydeckel auf den Fuß.

Auch in anderen Regionen von Mecklenburg-Vorpommern musste die Feuerwehr Keller abpumpen - zum Beispiel in Schwerin und Pasewalk.

