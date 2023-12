Unruhen und Sitzungsabbruch: Flüchtlingspolitik spaltet Kreistag Rostock Stand: 13.12.2023 06:43 Uhr Die Kreistagssitzung des Landkreises Rostock in Güstrow wurde am Dienstagabend vorzeitig abgebrochen. Grund waren Uneinigkeiten über die Unterbringung von Geflüchteten im Landkreis.

Ein Mietvertrag für die Unterbringung von bis zu 600 Geflüchteten auf dem Gelände von Karls Erdbeerhof in Rövershagen bei Rostock ist bereits unterschrieben. Bei der Kreistagssitzung am Dienstagabend wollte der Unterzeichner des Vertrages, Landrat Sebastian Constien (SPD), sich seine Unterschrift nachträglich von den Kreisvertretern genehmigen lassen - doch dazu kam es nicht.

Unruhen nach Beschluss - Sitzung abgebrochen

Zu Beginn der Sitzung am Dienstagabend ging es um die weitere Nutzung der ehemaligen Mutter-Kind-Klinik "Schwarzheide" in Graal Müritz als Geflüchtetenunterkunft bis 2026. Die CDU-Fraktion hatte beantragt, den ursprünglichen Antrag dazu durch eine Aufforderung an Landrat Constien zu ergänzen - dieser sollte sich demnach gegenüber Land und Bund gegen weitere Zuweisungen von Asylsuchenden aussprechen. Die Abgeordneten stimmten zwar für diese Ergänzung, lehnten jedoch im Anschluss den gesamten Antrag über die Nutzungsverlängerung einschließlich der ergänzten Punkte ab. Das führte zu Unruhen - Ordnungsrufe mussten ausgesprochen werden. Nach der anschließenden - geplanten - Pause kehrten Abgeordnete der Linken, der SPD und der Grünen nicht in den Saal zurück. Der Kreistag war damit nicht mehr beschlussfähig. Und das, bevor überhaupt über die Unterbringung von Geflüchteten auf dem Gelände des Erlebnishofes in Rövershagen abgestimmt werden konnte. Bis Januar erwartet der Landkreis Rostock weitere 450 Geflüchtete.

Unterschrift per Eilentscheidungskompetenz

Normalerweise werden die bungalow-artigen Gebäude auf Karls Erdbeerhof während der Edbeersaison von Erntehelfern bewohnt. Nun wurden die Unterkünfte bereits winterfest gemacht und sollten bis April 2024 an den Landkreis vermietet werden. Den Mietvertrag mit einer Laufzeit von sechs Monaten hatte Landrat Sebastian Constien (SPD) schon im November unterzeichnet - und dabei von seiner sogenannten Eilentscheidungskompetenz Gebrauch gemacht. 1,2 Millionen Euro kostet die Maßnahme. Das Land hat eine vollständige Refinanzierung zugesichert. Wie nun bekannt wurde, sind bereits rund 60 Geflüchtete in die Gebäude in Karls Erlebnisdorf eingezogen. Wo sie im Anschluss an die Unterbringung auf dem Gelände des Erdbeerproduzenten unterkommen, ist unklar.

Unterkunft für syrische und afghanische Asylbewerber

Bei den zunächst bis zum Januar 2024 erwarteten 450 Geflüchteten handelt es sich laut dem Landkreis ausschließlich um asylsuchende Personen, keine ukrainischen Kriegsflüchtlinge oder afghanischen Ortskräfte. Dies hatte Constien am Montag in Bützow erklärt, wo die Stadtvertreter mehrheitlich dagegen gestimmt hatten, dem Landkreis stadteigene Flächen für eine Flüchtlingsunterkunft zu verpachten. Der Landkreis plant derweil, eine kreiseigene Fläche neben dem Schulcampus in Bützow zu bebauen.

