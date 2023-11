Waren: Bürgerentscheid über Containerdorf für Flüchtlinge Stand: 16.11.2023 09:11 Uhr Die Einwohner von Waren sollen Ende Januar entscheiden, ob die Stadt Flächen für ein Containerdorf für Geflüchtete an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vermieten oder verpachten darf.

Am Mittwochabend haben die Stadtvertreter festgelegt, wie die Fragestellung lauten und wie die Bürger im Vorfeld informiert werden sollen. Zuvor wurde das Vorhaben von der Rechtsaufsicht des Landkreises geprüft. Eingebracht hatte die Vorlage die Fraktion FDP/ MUG, Müritzer Unternehmensgruppe.

Kein Votum für oder gegen Flüchtlinge

Mehrfach machten die Antragsteller deutlich, dass es bei dem Bürgerentscheid nicht darum gehe, ob Flüchtlinge nach Waren kommen oder nicht. Bisher lebt ein Asylbewerber in der Stadt. Der Landkreis hatte ein Containerdorf für 120 Geflüchtete in Waren geplant. Die Kapazitäten in anderen Städten seien ausgeschöpft, so die Argumentation. Der Bürgerentscheid ist für den 28. Januar geplant.

