Unimedizin Rostock: Vorstandschef Schmidt beurlaubt Stand: 25.08.2021 11:44 Uhr Der Chef der Rostocker Uniklinik, Prof. Christian Schmidt, ist von seiner Tätigkeit "vorübergehend freigestellt worden". Das habe der Aufsichtsrat am Dienstag beschlossen, teilte die Klinik am Vormittag mit. Schmidt ist Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Vorstand der Universitätsklinik.

Wie die Unimedizin am Vormittag mitteilte, sei der Anlass die Erfordernis, "unternehmensinterne Sachverhalte neutral und sachgerecht aufzuklären und hierbei sowohl die Universitätsmedizin Rostock als auch Herrn Prof. Schmidt" zu schützen". Die ärztliche Leitung soll Prof. Christian Junghanß übernehmen. Den Vorsitz des Vorstandes nehme Prof. Emil Reisinger wahr.

Chefärzte warnten vor Sparkurs

Schmidt soll von seiner Freistellung in der Nacht zum Mittwoch per E-Mail erfahren haben. Offenbar gab es deutliche Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft der Unimedizin und den eingeschlagenen Sparkurs. In der vergangenen Woche war ein Brandbrief von mehreren Chefärzten bekannt geworden, in dem sie wegen Personalmangels vor Lücken in der Patientenversorgung besonders in der Kindermedizin gewarnt hatten. Sie kritisierten das Klinikmanagement und forderten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eine Abkehr von der sogenannten Schwarze-Null-Politik an der Unimedizin.

