Unimedizin Rostock will drastisch sparen

Mit einem umfassenden Sanierungskonzept will die Universitätsmedizin Rostock aus den roten Zahlen kommen. "Wir wollen unser jährlich wiederkehrendes strukturelles Defizit spätestens bis 2025 abbauen", sagte Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb am Freitag bei der Vorstellung des Konsolidierungsplans. In diesem Jahr rechnet die Klinik mit einem Minus von 32 Millionen Euro.

40 Millionen Euro sollen pro Jahr eingespart werden

Durch strukturelle Veränderungen, die ab dem Frühjahr schrittweise eingeleitet werden, sollen laut Brodkorb jährlich 40 Millionen Euro eingespart werden. Die Maßnahmen würden demnach sämtliche Bereiche der Unimedizin betreffen - einschließlich Verwaltung, Krankenversorgung, Tochterunternehmen und medizinische Versorgungszentren. Brodkorb betonte, dass die Maßnahmen keine Auswirkungen auf die Patientenversorgung oder die Personalstellen haben sollen.

Engere Kooperation mit Unimedizin Greifswald

Konkret sprach Brodkrob davon, Bereiche wie die Notaufnahme, den Ultraschall und die Radiologie zusammenzulegen. Außerdem sei geplant, die Abläufe so zu verbessern, dass Patienten früher entlassen und Betten schneller neu belegt werden können. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit mit der Unimedizin Greifswald gestärkt werden. Dadurch könnten Geräte gemeinsam angeschafft und Mengenrabatte genutzt werden. Eine Fusion der beiden Kliniken schloss Brodkorb aber aus.

"Neues Kapitel aufschlagen"

Über weitere Schritte werde im Januar und im Februar beraten, ab März sollen die ersten Maßnahmen umgesetzt werden. "In der Geschichte der Universitätsmedizin in Mecklenburg-Vorpommern wird ab dem nächsten Jahr ein neues Kapitel aufgeschlagen", so der frühere Finanzminister. Ohne Maßnahmen zum Gegensteuern würden bis zum Jahr 2022 weitere 92 Millionen Euro zum Defizit dazukommen, sagte der Dekan der Universitätsmedizin, Emil Reisinger.

