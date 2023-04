Unfallflucht: Minderschwere Fälle bald nur noch Ordnungswidrigkeit? Stand: 25.04.2023 11:45 Uhr Wer sich unerlaubt von einer Unfallstelle entfernt, begeht eine Straftat. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) erwägt, die Unfallflucht zu "entkriminalisieren" und zur Ordnungswidrigkeit herabzustufen - sofern es sich um reine Sachschäden handelt.

Unfallflucht könnte in Zukunft nur noch in bestimmten Fällen als Straftat gelten. Das geht aus einem Eckpunktepapier aus dem Bundesjustizministerium hervor, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete. Nach geltender Rechtslage müssen Unfallbeteiligte eine "angemessene Zeit" an der Unfallstelle warten, damit ihre Personalien festgehalten werden können. Wer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, begeht eine Straftat und riskiert eine hohe Geldstrafe oder sogar bis zu drei Jahren Gefängnis.

Online-Meldestelle statt Warten am Unfallort

Laut dem Papier aus dem Hause von Bundesjustizminister Buschmann soll das künftig nur noch für Fälle mit Personenschäden gelten. Bei reinen Sachschäden soll es ausreichen, den Unfall der Polizei oder einer anderen Meldestelle mitzuteilen. Das Bundesjustizministerium schlägt dafür ein Onlineportal vor, in das Personendaten und Fotos der Unfallschäden hochgeladen werden können. "Durch die Herabstufung der Unfallflucht nach reinen Sachschäden zur Ordnungswidrigkeit würde einer undifferenzierten Kriminalisierung des Unfallverursachers entgegengewirkt", heißt es laut RND in dem Papier.

Sobald es körperlich Geschädigte gebe, sei es stets erforderlich, "am Unfallort zu verbleiben und sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben", heißt es in dem Papier. Dies gelte "trotz der mit der Selbstanzeige des Unfalls verbundenen Selbstbezichtigung einer gegebenenfalls mitverwirklichten Begleittat" - etwa einer Trunkenheitsfahrt.

Buschmann: Noch keine Entscheidung

Buschmann betonte am Dienstag auf Twitter, dass eine Entscheidung, ob und wie eine mögliche Anpassung erfolgen könnte, noch nicht getroffen worden sei. Der Minister verwies zudem auf den Koalitionsvertrag, in dem vereinbart worden sei, im Sinne einer Entlastung der Justiz das Strafrecht auf "historisch überholte Straftatbestände" abzuklopfen und diese gegebenenfalls zu modernisieren. Laut Buschmann sollen beim Thema Unfallflucht die betreffenden Verbände in die Diskussion miteinbezogen werden. Eine Sprecherin des Ministeriums betonte, dass die Überlegungen noch in einem frühen Stadium seien.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.04.2023 | 13:00 Uhr