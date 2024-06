Ukrainischer Präsident Selenskyj besucht Truppen in MV Stand: 11.06.2024 16:55 Uhr Der ukrainische Präsident Selenskyj ist am Dienstagnachmittag zu einem Truppenbesuch in Mecklenburg-Vorpommern. Deutschlands Verteidigungsminister Pistorius und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig begleiten ihn. Zuvor hatte Selenskyj an der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin dringend Unterstützung bei der Luftverteidigung gefordert.

Gegen 17 Uhr ist der Hubschrauber mit Wolodymyr Selenskyj an Bord auf einem Truppenübungsplatz in Mecklenburg-Vorpommern gelandet. Begleitet von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will er den ukrainischen Soldaten, die derzeit von einer Flugabwehrraketengruppe am Patriot-System ausgebildet werden, besuchen. Im Gepäck hatte er auch Medaillen für acht seiner Soldaten, um sie vor Ort für ihren Einsatz bei der Verteidigung des Landes gegen Russland zu ehren.

Ausbildung ukrainischer Soldaten

Auf dem Plan steht zudem ein Gespräch mit dem Kommandeur der Patriot-Flugabwehrraketengruppe, die Besichtigung des Abschuss-Simulators und ein gemeinsames Statement mit dem deutschen Verteidigungsminister. Dass es darin auch um die Fortführung der Ausbildung in Mecklenburg-Vorpommern geht, ist anzunehmen. Erst vor zwei Wochen hatte sich Pistorius bei seinem Besuch in Sanitz bei Rostock dafür ausgesprochen, die ukrainischen Soldaten auch weiterhin in Deutschland auszubilden - anders als der französische Präsident, Emmanuel Macron, der dafür wirbt, die Ausbildung künftig in die Ukraine zu verlagern. Das sei zu unsicher, hält Pistorius dagegen.

Deutsches Patriot-Systeme in der Ukraine

Ob Pistorius weitere Lieferzusagen für Waffen oder Luftabwehrsysteme macht, ist noch offen. Deutschland hat bereits zwei Patriot-Systeme in die Ukraine verlegt, auch die Flugabwehrraketengruppe in Sanitz wird eines ihrer drei Systeme dorthin abgeben. Bei seinem letzten Besuch in Mecklenburg-Vorpommern hatte der Verteidigungsminister angekündigt, neben den vier schon im April bestellten Systemen, den Bau vier weiterer kurzfristig zu beauftragen.

Selenskyj bittet um Hilfe für Ukraine-Luftabwehr

Erst am Morgen hatte der ukrainische Präsident im Rahmen der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz, zu der er nach Berlin gekommen ist, die Lieferung von weiteren Luftverteidigungssystemen gefordert: "Wir benötigen mindestens noch sieben weitere Patriot-Systeme, um in nächster Zeit unsere großen Städte zu schützen." Bestärkt wurde Selenskyj von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) persönlich. Die Ukraine brauche eine weitere Stärkung der Luftverteidigung des Landes gegen russische Angriffe.

Flugabwehrraketensystem Patriot Das Patriot-Raketensystem gilt als eines der modernsten westlichen Flugabwehrsysteme. Es wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren von den US-Rüstungskonzernen Raytheon und Lockheed entwickelt und wird in weltweit knapp 80 Länder exportiert - meistens jedoch in der Ursprungskonfiguration PAC-1. Allein die USA, Deutschland und die Niederlande verfügen über den neuesten Standard PAC-3, der ab 2001 auf den Markt kam. In Deutschland ist das System seit 1989 im Einsatz.



Bis zu 50 Flugziele kann Patriot gleichzeitig kontrollieren.

Circa 70 Kilometer beträgt die Reichweite.

Das Patriot-System kann mehrere Luftziele gleichzeitig bekämpfen.



Das deutsche System, das aus Radar, Gefechtsstand und den Startgeräten besteht, ist an drei Standorten in Deutschland stationiert. Zum Flugabwehrraketengeschwader 1 in Husum gehören die Flugabwehrraketengruppen 21, 24 und 26 in Sanitz, Bad Sülze und Husum.



Deutschland hat der Ukraine zur Abwehr russischer Luftangriffe bisher zwei Patriot-Systeme samt Raketen zur Verfügung gestellt. Eine dritte Einheit soll demnächst folgen. Nach Abzug der drei Systeme sind laut Bundeswehr noch neun in Deutschland. Acht neue Systeme seien im Bestellungsverfahren.

