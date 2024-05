Stand: 29.05.2024 06:46 Uhr Sanitz: Pistorius informiert sich über Patriot-Ausbildung

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) informiert sich heute in Sanitz (Landkreis Rostock) über die Arbeit und Ausbildung einer Bundeswehreinheit, die das Waffensystem Patriot einsetzt. Die Flugabwehrraketengruppe 21 in Sanitz hat den Auftrag als Teil der integrierten Luftverteidigung mit dem bodengebundenen Raketensystem zum Schutz gegen Flugkörper beizutragen. Dazu gehört neben der Ausbildung des Personals auch die Instandhaltung der Patriot-Systeme sowie die Teilnahme an nationalen und Nato-Übungen im In- und Ausland.

