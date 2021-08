Uecker-Randow-Region: Trinkwasser-Warnung teilweise aufgehoben Stand: 16.08.2021 14:00 Uhr Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat am Sonntag davor gewarnt, in einigen Orten der Uecker-Randow-Region Leitungswasser zu trinken. Das gilt seit Montag aber nur noch für ein Dorf. Dort liegt wohl auch die Ursache für die Verunreinigung.

Die Warnung vor Bakterien im Leitungswasser in der südlichen Uecker-Randow-Region vom Sonntag gilt nur noch für das Dorf Ladenthin bei Penkun. Das hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald mitgeteilt. Dort wurde eine undichte Stelle in der Wasserversorgung lokalisiert. Die rund 100 Einwohner sollten das Wasser auch weiterhin abkochen, falls es getrunken, für die Speisenzubereitung oder zum Zähneputzen verwendet werde. Auch das Geschirrabwaschen empfiehlt die Kreisverwaltung nur mit abgekochten Wasser. Für alle anderen Dörfer in der Umgebung gilt die Warnung vor E.coli-Bakterien nicht mehr.

Verunreinigung bei Kontrolle festgestellt

Am Sonntag wurde eine Warnung des Landkreises auch für die Orte Grambow, Neu Grambow, Ramin, Retzin, Schwennenz, Schmagerow sowie Sonnenberg herausgegeben, da im Wasserwerk Grambow bei einer routinemäßigen Kontrolle der Anlagen eine Verunreinigung festgestellt wurde. In den genannten Orten waren rund 1.000 Menschen betroffen.

E.coli-Bakterien können Durchfall verursachen

E.coli-Bakterien kommen im menschlichen Darm vor und sind laut einer Veröffentlichung des Deutschen Apothekerverbands eigentlich nicht schädlich für den Menschen. Gelangen sie über das Trinkwasser in den Körper, verursachen sie oftmals keine Symptome. Manchmal kommt es zu Durchfall und anderen Magen-Darm-Problemen, vor allem wenn das Wasser stark verunreinigt ist.

