Übung "Black Star": Bundeswehr trainiert Geiselbefreiung Stand: 02.07.2021 06:36 Uhr Die Befreiung deutscher Geiseln im Ausland ist eine heikle Angelegenheit. Für einen möglichen Ernstfall übt die Bundeswehr in dieser Woche auch in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Bundeswehr übt seit dieser Woche an der Mecklenburgischen Seenplatte. Laut Bundeswehr geht es bei dem Training um die Befreiung von Geiseln. Es sind etliche Hubschrauber und auch Flugzeuge im Einsatz, darunter auch ein Militärtransporter vom Typ Airbus A400M. Durch den erhöhten Flugverkehr auf dem Flugplatz in Trollenhagen bei Neubrandenburg ist die Übung auch für die Anwohner wahrnehmbar.

Rund 400 KSK-Soldaten an Übung "Black Star" beteiligt

An dem Trainingseinsatz an der Seenplatte und an weiteren Standorten in Brandenburg sind rund 400 Soldatinnen und Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr beteiligt. Ihre Aufgabe ist es, im Rahmen von Simulationen das Leben der Geiseln zu schützen und sie zu befreien. Bei der Übung "Black Star" wird auch das Zusammenspiel von Aufklärern, Fallschirmjägern und Sanitätern trainiert. Insgesamt dauert die Übung vier Wochen.

