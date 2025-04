UNESCO-Welterbe: Urkunde wird in Schwerin überreicht Stand: 07.04.2025 07:05 Uhr Mit der Anerkennung als UNESCO-Welterbe steht Schwerin nun auf einer Liste mit der Inka-Stadt Machu Picchu in Peru, den Pyramiden von Gizeh oder der Akropolis von Athen. Heute wird die offizielle Urkunde im Schloss übergeben.

Schwerin gehört mit seinem Residenzensemble seit dem 27. Juli 2024 zum UNESCO-Welterbe. Heute wird die Urkunde feierlich im Schloss überreicht. Dabei sind unter anderem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) und Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD).

Mehr als 30 Gebäude gehören zum Welterbe

Zum Welterbe gehört das Residenzensemble Schwerin mit mehr als 30 historischen Bauten und Anlagen im historischen Stadtzentrum. Neben dem Schloss, Staatstheater und Kirchen gehören dazu auch ehemalige Militärgebäude, der Bahnhof, eine ehemalige Schule für höfische Beamte, ein Palais, Wohnhäuser und ein ehemaliger Krankenpferdestall. "Das Zusammenspiel der Baustile, Gebäude und Parks fügt sich in Schwerin zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk, das die gesamte Infrastruktur des höfischen Lebens und die romantische Ästhetik des 19. Jahrhunderts widerspiegelt", hieß es von der UNESCO. Zahlreiche Vereine sowie die Stadtverwaltung haben mehr als 20 Jahre darauf hingearbeitet.

Tourismus-Boom seit Anerkennung

Mit der Anerkennung als UNESCO-Weltkulturerbe steht Schwerin nun auf einer Liste mit der Inka-Stadt Machu Picchu in Peru, den Pyramiden von Gizeh oder der Akropolis von Athen. In Deutschland sind inzwischen 53 Stätten als Weltkulturerbe anerkannt. Zusammen mit der dreitägigen Feier zum Tag der Deutschen Einheit habe die Anerkennung der UNESCO der Landeshauptstadt 2024 einen Tourismus-Boom verschafft, sagte Martina Müller, Geschäftsführerin des Stadtmarketings Anfang des Jahres.

Bis Ende Oktober 2024 gab es mehr als 370.000 Übernachtungen in der Landeshauptstadt. Das sind 20,5 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Laut Müller hat auch die Zahl der Tagesgäste deutlich zugenommen. Allerdings stoße die Bettenkapazität der Hotels in Schwerin schon länger an ihre Grenzen, die Nachfrage sei deutlich höher als das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten.

