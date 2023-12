Trauer im Schweriner Zoo: Löwenwelpe gestorben Stand: 14.12.2023 10:43 Uhr Der Schweriner Zoo trauert um ein Löwenjungtier. Das Mitte November geborene Tier ist gestorben.

Der Kater sei bereits am 25. November leblos gefunden worden, teilte der Zoo am Donnerstag mit. Bei anschließenden Untersuchungen sei eine Lungenentzündung festgestellt worden. Ein ebenfalls am 14. November geborener zweiter Kater ist den Angaben zufolge wohlauf, sehr aktiv und in seiner Entwicklung unauffällig.

Weitere Informationen Löwennachwuchs im Schweriner Zoo Löwennachwuchs im Zoo Schwerin: "Indi" bringt zwei Welpen zur Welt Bildergalerie

Zuchterfolg trotz Todesfall

Es war bereits der zweite Nachwuchs des Löwenrudels im Schweriner Zoo. Erst Anfang Juli hatte Löwin Heidi zwei gesunde Junge zur Welt gebracht. Ihre Schwester Indi hatte im Frühjahr zwei Löwenwelpen zur Welt gebracht, die allerdings die erste Nacht nicht überlebt hatten. Die im Frühjahr geborenen Jungtiere Ravi und Kirana - ein Weibchen und ein Männchen - wachsen mittlerweile heran.

Nur noch etwa 350 wild lebende Tiere

Die Schweriner Löwen gehören dem Zoo zufolge zum Erhaltungszuchtprogramm des Europäischen Zoo- und Aquarienverbandes. Nach früheren Angaben hält der Zoo ein vergleichsweise großes Rudel Asiatischer Löwen. Die Art ist vom Aussterben bedroht. Dem Zoo zufolge ist davon auszugehen, dass wild lebend nur noch etwa 350 Tiere im indischen Gir-Nationalpark vorkommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.12.2023 | 12:00 Uhr