Stand: 09.11.2023 11:41 Uhr Schwerin: Zoo erwartet erneut Löwen-Nachwuchs

Der Schweriner Zoo freut sich bereits zum dritten Mal in diesem Jahr über außergewönlichen Nachwuchs. Die Löwin Indi ist tragend und soll in den kommenden zehn Tagen für neuen Trubel im Löwengehege sorgen. Erst Anfang Juli hatte Löwin Heide zwei gesunde Jungtiere zur Welt gebracht. Sie wurden auf die Namen "Kirana" und "Ravi" getauft. Im August legte Nashorn-Dame Clara nach und brachte ein gesundes Kalb zur Welt. "Kiah" ist das erste Breitmaulnashornbaby, das in Mecklenburg-Vorpommern das Licht der Welt erblickt hat. Die Hoffnungen des Schweriner Zoos sind groß, dass es bei Löwin Indi auch so gut läuft. Sie hatte im Frühjahr zwei Jungtiere zur Welt gebracht, die ihre erste Nacht nicht überlebt haben.

