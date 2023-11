Löwennachwuchs im Zoo Schwerin: "Indi" bringt zwei Welpen zur Welt Stand: 16.11.2023 17:05 Uhr Der Zoo Schwerin konnte sich am Dienstag erneut über Löwennachwuchs freuen. Mutter "Indi" wie auch die beiden Jungtiere sind wohl auf und befinden sich in der Wurfhöhle des Zoos Schwerin.

Dienstagabend brachte die Asiatische Löwin "Indi" zwei Welpen zur Welt. Damit ist es bereits der zweite Nachwuchs von Löwenkater "Shapur" in diesem Jahr. Die ersten Stunden wie auch die erste Nacht sind besonders kritisch und ein Verlust der Jungtiere durchaus möglich. Laut Angaben des Zoos sind jedoch sowohl die Mutter als auch der Nachwuchs bei bester Gesundheit und befinden sich in der Wurfhöle außerhalb des für Besucher einsehbaren Bereichs. Für die 11 Jahre alte Löwin ist es der zweite Nachwuchs. Ihr erster Wurf im Mai dieses Jahres überlebte die erste Nacht nicht. Dieses Mal begann "Indi" sofort instinktiv und routiniert mit der Versorgung der in einem Abstand von etwa 30 Minuten geborenen Jungtiere.

Ab Frühjahr 2024 im Außengehege

Bis die Besucher des Zoos die Welpen zu sehen bekommen, wird es jedoch noch eine Weile dauern. Laut Zoobiologin Sabrina Höft hat der Zoo mit dem letzten Wurf im Juli gute Erfahrungen gemacht. So werden erst die unmittelbar zuständigen Tierpflegerinnen und Tierpfleger Zugang zum Rückzugsbereich der jungen Familie bekommen. Nach etwa acht Wochen werden die ersten Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt. Im Anschluss erkunden die Welpen zusammen mit ihrer Mutter den Wintergarten. "Danach kommt die etappenweise Zusammenführung mit dem übrigen Rudel und der Zugang auf die Außenanlage im Frühjahr des kommenden Jahres", so Höft.

Asiatische Löwen sind eine stark gefährdete Art

Mitte Juli brachte Zwillingsschwester "Heidi" die beiden Jungtiere "Ravi" und "Kirana" im Schweriner Zoo zur Welt. Asiatische Löwen werden von der Weltnaturschutzunion (IUCN) als "stark gefährdet" eingestuft. Dem Zoo zufolge ist davon auszugehen, dass wild lebend nur noch etwa 350 Tiere im indischen Gir-Nationalpark vorkommen. Die jetzt fünf Asiatischen Löwen des Schweriner Zoos gehören dessen Angaben nach zu dem Erhaltungszuchtprogramm EEP des Europäischen Zoo- und Aquarienverbandes EAZA.

