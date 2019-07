Stand: 29.07.2019 06:48 Uhr

Tourismus: 35-Millionen-Euro-Plus erwartet

Das Wirtschaftsministerium in Mecklenburg-Vorpommern rechnet in diesem Sommer mit Mehreinnahmen für die Tourismusbranche in Höhe von rund 35 Millionen Euro. Grund ist die lange Zeitspanne, in der sich die Sommerferien der einzelnen Bundesländer verteilen. An insgesamt 83 Tagen strömen Urlauber aus ganz Deutschland in den Nordosten.

Pro Tag werden sieben Millionen Euro mehr eingenommen

Die Sommerferien haben in diesem Jahr am 20. Juni in Berlin und Brandenburg begonnen. Am 10. September ist bundesweit der letzte Sommerferien-Tag - nämlich in Baden-Württemberg. Der sogenannte Ferien-Korridor ist damit fünf Tage länger als in der vergangenen Saison. Für die Tourismuswirtschaft zwischen Elbe und Uecker bedeutet das Mehreinnahmen in Höhe von rund sieben Millionen Euro pro Tag. Das geht aus Berechnungen des Wirtschaftsministeriums des Landes hervor.

Hoteliers, Gastronomen und private Vermieter profitieren

Insbesondere Hoteliers und Gastronomen, aber auch viele private Vermieter von Ferienwohnungen würden davon profitieren, so eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV. Im vergangenen Jahr betrug der Gesamtumsatz der Tourismuswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern rund 4,1 Milliarden Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.07.2019 | 07:00 Uhr