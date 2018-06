Stand: 10.06.2018 17:36 Uhr

Toter Buckelwal: Todesursache weiter unklar

Nach dem Fund eines toten Buckelwales am Strand von Graal-Müritz (Landkreis Rostock) ist die Todesursache weiterhin nicht geklärt. Experten des Stralsunder Meeresmuseums hatten den vier Tonen schweren Kadaver am Sonntagnachmittag stundenlang untersucht. Zehn Mitarbeiter unter der Leitung des Meeresbiologen Timo Moritz von der Stiftung Deutsches Meeresmuseum zerlegten den 8,65 Meter langen Kadaver im Hof des Nautineums in Stralsund. Denn aufgrund der Größe des Buckelwals stellte sich die Halle der Forschungseinrichtung für die Sektion als zu klein heraus.

Toter Buckelwal aus Ostsee geborgen NDR 1 Radio MV - 10.06.2018 11:00 Uhr Ein acht Meter langer Buckelwal ist in Graal-Müritz tot aus der Ostsee geborgen worden. Auf dem Stralsunder Dänholm soll bei einer Sektion die genaue Todesursache geklärt werden.







4 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weder Schiffszusammenstoß und verhungert

Die Forscher hofften, anhand des Mageninhalts des Meeressäugers Rückschlüsse auf die Todesursache ziehen zu können. Doch klar sei bisher nur, dass der Buckelwal weder mit einem Schiff zusammengestoßen noch verhungert ist, wie Moritz im NDR 1 Radio MV Interview sagte. Die Wissenschaftler hoffen nun, die genauen Todesumstände durch weitere Untersuchungen herauszubekommen.

Mit Traktoren und Feuerwehrfahrzeugen über den Strand gezogen

Das bereits tote Tier war am Sonnabend vor der Seebrücke von Graal-Müritz treibend in der Ostsee gesichtet worden. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) transportierten den toten Buckelwal ab. Mit Traktoren und Feuerwehrfahrzeugen sei der Wal den Strand hinaufgezogen und anschließend auf einen Lastwagen verladen worden, hieß es.

Acht-Meter-Wal am Strand von Graal-Müritz

















Auf Heringsfang vor Rügen?

Laut Moritz handelt es sich um ein knapp ein Jahr altes Weibchen, das sich wahrscheinlich verirrt habe. Normalerweise leben Buckelwale im Atlantik. "Es kommt aber immer wieder vor, dass einzelne Exemplare bis nach Rügen schwimmen und sich dort mit Hering vollfressen", so der Wissenschaftler.

"Absolute Ausnahme"

Funde von Buckelwalen sind laut Moritz die "absolute Ausnahme". Die Tiere würden sich zwar in die Ostsee verirren, aber im Unterschied zu anderen Bartenwalarten fänden Buckelwale auch wieder zurück in die Nordsee, so der Experte. Die Experten schätzen, dass der Buckelwal seit gut einer Woche tot ist. Das junge Tier sei zudem schlecht ernährt gewesen.

Buckelwale manchmal als Irrgäste in der Ostsee

Buckelwale können bis zu 15 Meter groß werden. Zuletzt waren Vertreter der Spezies häufiger als Irrgast in der Ostsee zu sehen - so etwa 2016 im Greifswalder Bodden, davor 2014/2015 sogar eine Mutter mit Kalb. Diese beiden Tiere hatten nach Einschätzung dänischer Forscher wohl in der Ostsee überwintert. Vor der deutschen Küste gibt es Nachweise von Buckelwalen für 1766, 1978, 2003 und 2008. Der letzte tote Buckelwal war 2003 in der Ostsee gefunden worden. Auffällig sei, dass derzeit relativ viele tote Schweinswale und Kegelrobben gefunden werden, so Moritz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.06.2018 | 18:00 Uhr