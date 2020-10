Torgelow: Zweites Corona-Testzentrum eröffnet Stand: 29.10.2020 08:43 Uhr Das zweite private Corona-Testzentrum im Kreis Vorpommern-Greifswald ist heute in Torgelow eröffnet worden. Dort können sich polnische Berufspendler, aber auch Bürger und Urlauber testen lassen.

Da Polen seit Sonnabend Corona-Risikogebiet ist, dürfen Arbeitnehmer aus Polen nur noch einreisen, wenn sie einmal wöchentlich einen negativen Corona-Test vorlegen können. Spätestens nach sieben Tagen muss dieser dann wiederholt werden.

Arbeitgeber müssen Corona-Tests bezahlen

Aus dem Großraum Stettin pendeln bis zu 7.000 Menschen zur Arbeit nach Deutschland, viele davon sind im Landkreis Vorpommern-Greifswald tätig, unter anderem im Gesundheitsdienst und im Tourismus aber auch in anderen Branchen. Ein Test kostet 70 Euro, die von den Arbeitgebern übernommen werden. Bereits seit Freitag arbeitet das erste private Corona-Testzentrum in Mecklenburg-Vorpommern in Bansin, initiiert von einem Hotelier auf Usedom.

