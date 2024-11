Tierschutzbeirat für MV tritt fast vollständig zurück Stand: 11.11.2024 16:20 Uhr Mehrere Tierschützer in Mecklenburg-Vorpommern sind unzufrieden mit dem Landwirtschaftsministerium. Als Konsequenz haben acht von neun Mitgliedern des Tierschutzbeirates ihr Amt niedergelegt.

Der Tierschutzbeirat in Mecklenburg-Vorpommern berät Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) bei Fragen rund um das Thema Tierschutz. Ihm gehören neun ehrenamtliche Mitglieder an, acht von ihnen haben nun ihre Berufungsurkunde zurückgegeben. Unter ihnen sind Vertreter der Landestierärztekammer, des Deutschen Tierschutzbundes, vom BUND und dem Forschungsinstitut für Nutztierbiologie. In einer gemeinsamen Erklärung weisen sie auf Diskrepanzen hin. Der Tierschutzbeirat habe sich vom Agrarministerium nicht mehr ausreichend unterstützt gefühlt. Die Erwartungen beider Seiten seien zu unterschiedlich gewesen.

Weiteres Vorgehen unklar

Minister Backhaus bedauert den Schritt. In einem Statement sprach er sich für eine Neuausrichtung des Gremiums aus - mit klarer Struktur und realistischer Erwartungshaltung. Ihm sei eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe wichtig. Wann und wie es weitergeht, ist unklar.

